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Biga'da turizm haftası kutlandı



(Fotoğraflı)



Safiye Tarı

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde Turizm haftası dolayısıyla Hamdibey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Halk Eğitim Merkezi tarafından belediye önünde etkinlik düzenlendi.

Biga'da Turizm haftası etkinlikleri kapsamında düzenlene etkinliğe Biga Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, İlçe Milli Eğitim Erkan Bilen, İlçe Emniyet Müdürü Onur Çalışkan, Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şadan Doğan, Biga Şoförler ve Otomobilciler Odası başkanı Sabri Kurt,okul müdürleri, öğretmenler katıldı. 'Romanın Ayrıcalıklı Kenti Biga'nın yükselen değeri Parion' slogan yarışmasında birinci olan öğrenciye ödülü verildi. Defile ve folklor gösterilerinin ardından fotoğraf sergisi gezildi. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Edebi yat öğretmen Asuman Uçer, "Milli kültürümüz içinde yaşadığımız tarihi coğrafya tarihinden bizlere sunulan en kapsamlı armağandır. Milli kültürün varlığı geleneklerimiz göreneklerimiz tarihin derinliklerinden gelen yapısıyla büyük bir zenginliktir. Türk milletini diğer milletlerden ayıran özellikler ve güzellikler kendi kültüründe yani değerlerinde saklıdır. Bu değerler dilden edebiyata, sanattan mimariye geleneklerden göreneklere, folklordan kıyafete, barınmadan süslenmeye kadar birçok alanı kaplamaktadır. Kültürü kuşaktan kuşağa aktarılan korumak ve sürekliliğini sağlamak bizlere düşen görevdir. Toplumu oluşturan bizler var olan kültürümüzü genç kuşaklara aktarmak aynı zamanda değişen şartlara ve ihtiyaçlara göre yeni kültürel değerler oluşturmak, yani kültürümüzü zenginleştirmekle görevliyiz. Çünkü insanları kaynaştıran yakınlaştıran ve ilişkilerini sağlam bir zemine oturtan, kısacası millet olarak varlığını devam ettirmesi sağlayan, kültür ve kültürel değerlerdir. Bu bağlamda Turizm haftası çerçevesinde yapılan etkinlikler kültürü genç kuşaklara tanıtmak ve aktarmakta bir araçtır" dedi.

(GD)



19.04.2017 12:58:12 TSI

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