Çukurova'da her salı açılış, her perşembe temel atma günü

- Başkan Çetin, 23 Nisan'ı çeşitli etkinliklerle coşku içinde kutlayacaklarını söyledi



ADANA (İHA) - Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Kenan Evren Bulvarı Şehit Faik Balcı Parkı içerisinde yer alan Belediye İletişim Merkezi ve Çok Amaçlı Toplantı Salonunun açılışını gerçekleştirdi.

Başkan Çetin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını büyük bir coşkuyla kutlayacaklarını belirterek, "Cumhuriyetimize ve ulusal egemenliğimize her zamankinden daha fazla sahip çıkacağız. 23 Nisan Pazar günü saat 19.00'da Duygu Kafede toplanıp bir meşale yürüyüşü gerçekleştireceğiz. O gün çocuklarımızın da çok sevdiği sanatçımız Atiye bir konser verecek. Bu coşkulu kutlamaya tüm halkımızı davet ediyorum" diye konuştu.

Çukurova'nın yaşam standartlarının her geçen gün yükseldiğinin altını çizen Başkan Soner Çetin, "Her salı açılış her perşembe temel atma töreni yapıyoruz. 2 Mayıs Salı günü Salbaş halkına verdiğimiz sözü yerine getirerek düğün salonunun açılışını yapacak, 9 Mayıs Salı günü Belediye Evleri Adana Koop'ta Mangal Park'ın açılışını gerçekleştireceğiz. Bize bir gün bile dinlenmek yok. Tüm ekip arkadaşlarımla beraber gece gündüz demeden ayağımızı gazdan çekmeden çalışmaya devam ediyoruz. Vücudumuzdaki her su damlasını ter olarak akıtıp aldığımız oyların hakkını vereceğiz. Aynı hızda aynı azimle çalışmaya devam edecek ve yolumuzdan dönmeyeceğiz" dedi.

19.04.2017 12:56:01 TSI

