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Milas'ta mobil hizmet binası yenilendi



(Fotoğraflı)



Demet Leyne

MUĞLA (İHA) - Muğla Milas'a bağlı Kapıkırı Mahallesi'nde aile hekimliğinin kullandığı mobil hizmet binası, Milas Kaymakamı Arslan'ın talimatıyla tadilattan geçirilerek kullanıma uygun hale getirildi. Hizmet binasının yenilenmesi, mahalleliler tarafından sevinçle karşılandı.

Milas'ın kırsal mahallelerine her hafta düzenli olarak ziyaretlerde bulunarak yöre haklının sorunlarını tespit eden ve sorunların çözüme kavuşması için mesai harcayan Milas Kaymakamı Eren Arslan, geçtiğimiz ay Kapıkırı Mahallesi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Kaymakam Arslan, Kapıkırı ziyaretinde 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Tarık Çubukcuoğlu ile birlikte yöre halkıyla bir araya geldikten sonra, aile hekiminin kullandığı mobil hizmet binasında incelemelerde bulundu.

İnceleme sırasında aile hekiminin mobil hizmet kapsamında kullandığı binanın durumunun uygun olmadığının belirlenmesi üzerine ilgili kurumlara talimat veren Arslan, yöre halkına sağlık hizmeti verilen binanın tadilatı için ilk adımın atılmasını sağladı. Tadilat ve yenileme çalışmalarının kısa sürede tamamlanmasıyla, mobil hizmet binası uygun koşullara kavuştu.

Yenilenen mobil hizmet binasının hayırlı olmasını dileyen Arslan, binayı çok kısa zamanda uygun koşullara kavuşturan Muğla Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Murat Himoğlu'na, İlçe Sağlık Müdürü Dr. M. Ergun Kırova'ya, 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Tarık Çubukcuoğlu'na ve 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı Arif Mazı'ya teşekkür etti.

(MB-Y)



19.04.2017 12:59:50 TSI

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