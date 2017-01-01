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Çaldıran'da altyapı çalışması

- İlçede 8 kilometrelik kanalizasyon hattı ihalesi yapılırken, yol çalışmalarının da startı verildi



(Fotoğraflı)



M. Emin Arvas

VAN (İHA) - Van'ın Çaldıran ilçesinde 8 kilometrelik kanalizasyon hattı ihalesi yapılırken, yol çalışmalarının da startı verildi.

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (VASKİ) tarafından yaklaşık yapılacak olan 8 kilometrelik kanalizasyon hattının ihalesi tamamlanırken, Çaldıran Belediye Başkanlığı da tahrip olan yolları onarmaya başladı. Kışla ve Recep Tayyip Erdoğan mahallelerinde adeta çamur deryasına dönen yollar, Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar'ın talimatıyla yeniden yapılıyor.

Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, özellikle Kışla ve Recep Tayyip Erdoğan mahallelerinde altyapısı bulunmayan cadde ve sokakların kullanılamaz halde olduğunu söyledi. Dundar, "Baharın gelmesiyle eriyen kar ve yağan yağmur sularından dolayı topraktan oluşan yollarımız adeta çamur deryasına dönüşerek, halkımızın eziyet yaşamasına neden olmaktadır. VASKİ tarafından yaklaşık 8 kilometrelik kanalizasyon ihalesi yapıldı. En kısa zamanda altyapı çalışmalarına başlanacaktır. Çaldıran Belediyesi olarak bizlerde cadde ve sokaklarımızda kilitli parke taşı döşemek için altyapı çalışmalarını başlattık. İnşallah en kısa zamanda altyapı ve parke yol sorununu çözerek bu hizmetle birlikte halkımızın daha rahat ve güzel yaşamasına katkı sunacağız. Devletimiz, bizi halkımızın rahat yaşamasını sağlamak için atamıştır. Hedefimiz, halkımıza yakışır hizmet sunarak hayır dualarını almaktır" dedi.

Mahalle sakinleri ise, altyapı olmadığı gibi toprak yollar kullandıklarını belirterek, "Yağmurlu havalarda yollarımız çamur deryasına dönüşüyor. Belediye Başkan Vekilimiz Tekin Dundar'ın talimatlarıyla başlatılan çalışmalarla sorunun çözüme kavuşacak olmasından dolayı mutluyuz" dediler.

(MSA-Y)



19.04.2017 13:00:54 TSI

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