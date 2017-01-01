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YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
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Tavşanlı Tiyatrocular Derneği Kongresi gerçekleşti

19 Nisan 2017 Çarşamba, 12:54
Tavşanlı Tiyatrocular Derneği Kongresi gerçekleşti
Tavşanlı Tiyatrocular Derneği Kongresi gerçekleşti

(Fotoğraflı)

Tuna İşleyen
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Tiyatrocular Derneği 4. Olağan Kongresini gerçekleştirdi. 2007 Yılında kurulan ve 10. Yılını kutlayan derneğin kurucu başkanı da olan İbrahim Vehbi Atabay yeniden Başkanlığa seçildi.
İnovasyon ve ARGE çalışmalarına ağırlık veren Tiyatrocular Derneği genç tiyatroculara önem vererek bu iki birimin yönetimi için genç tiyatrocuları görevlendirdi.Yeni açılan dekor ve kostüm atölyesinde çalışmalarını sürdüren dernek, ajans bağlantıları ile Kütahya ve civar illerde organizasyonlara katılıyor. Geleneksel tiyatronun gelişmesine ve yaygınlaşmasına katkı sağlamak için birçok projede icra yönetiminde bulunuyor.
Tiyatrocular Derneği tüzüğü gereği açtığı uygulamalı tiyatro kursları ile yetiştirdiği kursiyerlere tiyatro sahnesinde, sinema ve dizi film setlerinde ayrıca seslendirmelerde görev veriyor.Vakıf, dernek ve diğer hayır kurumlarına maddi destek sağlamak amacı ile tiyatro oyunları sergiliyor.
Okullarda değerler eğitimini Hacıvat Karagöz ve Meddah oyunları ile veriyor. (Tİ - EFE)

19.04.2017 13:01:46 TSI
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