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Gölde kaçak avcılığa karşı gökyüzünden de denetim önerisi



(Fotoğraflı)



Ali Rıza Önses

KONYA (İHA) - Beyşehir Gölü'nde 15 Mart'ta başlayan av yasağı dolayısıyla denetimler devam ediyor.

Beyşehir Gölü'nde 15 Mart'ta başlayan ve üç ay sürecek su ürünleri avlanma yasağı dolayısıyla kaçak balık avcılığına karşı yürütülen denetimler devam ederken, Konya Amatör Olta Balıkçıları, Kara Avcıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (KOABDER) kontrollerde günümüzün teknik imkanlarının da etkin olarak kullanılmasını istediklerini bildirdi. KAOBDER'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, su ürünlerinin neslinin korunması ve sürdürülebilir bir avcılık için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından aralarında Beyşehir Gölü'nün de bulunduğu Türkiye'nin pek çok göl ve barajlarında belirli dönemlerde su ürünleri av yasağının yürütüldüğü hatırlatıldı. Beyşehir Gölü'nde 15 Mart'ta başlayan avlanma yasağı sürecinde daha etkin bir denetim için dronlardan istifade edilmesi gerektiğinin ifade edildiği açıklamada, "Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'nde yasak dönemde kaçak su ürünleri avcılığının kontrolünün, alanın çok geniş ve kıyıların sazlık olması nedeniyle güçlükle yürütüldüğü herkesçe malumdur. Beyşehir Gölü'nde son zamanlarda balık katliamının yapıldığı yöntem olan elektroşokla avcılığın da yaygınlaştığı bir dönemde, özellikle yasak süreçte kaçak yollarla filikalar kullanılarak Beyşehir kent merkezine uzak bölgelerde ve Isparta sınırındaki göl açıklarında su ürünleri avcılığının halen devam ettiği yönünde derneğimize çok ciddi ihbarlar gelmektedir. Kolluk kuvvetlerimizin ve denetimle görevli ilgili kurumlarımızın teknik imkanlarının artırılması ile birlikte günümüzde kaçak avcılıkla etkin bir mücadelenin yapılacağı ortadadır. Bu anlamda, ilgili kurumlarımız daha etkin bir denetim yapabilmesi için dronlarla desteklenmeli ve kontroller sadece göl ve karadan değil, gökyüzünden de yapılmalıdır. Nitekim, geçtiğimiz yıl Beyşehir Belediyesi'nin dron desteği ile yapılan bir denetimde kaçak avcılığın kısa sürede ortaya çıkarıldığı konusu da basına yansımıştı" ifadeleri kullanıldı.

(ARÖ-FM-Y)



19.04.2017 13:02:46 TSI

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