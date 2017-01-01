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Büyükşehirli karatecilerden 7 Türkiye derecesi



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu karateciler, son yapılan Minikler Türkiye Şampiyonasında 7 madalya birden kazandı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirilen Minik ve Yıldızlar Türkiye Karate Şampiyonasına 65 ilden 2 bin 700 karateci katıldı. Beş gün süren mücadelede minik karateciler madalya elde etmek için kıyasıya mücadele etti. Katada 14 ferdi, 6 takım, kumitede ise 49 ferdi dalda madalyaların sahibini bulduğu şampiyonada, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu karateciler 3 altın, 1 gümüş, 3 bronz olmak üzere toplamda 7 madalya kazandı. Turnuvada -60 kiloda Yıldız Ahmet Bulut, -54 kiloda Yıldız Sueda Özdemir ile -45 kiloda Yıldız Gökdeniz Akdemir Türkiye Şampiyonu olurken, -40 kiloda Yıldız Serra Melis Gider Türkiye ikincisi oldu. Bronz madalya mücadelerinde ise -49 kiloda Yıldız Simay Tokcan, -50 kiloda Yıldız Kadir Kaan Bekler ve -32 kiloda Hiranur Temizel rakiplerini yenerek Türkiye üçüncüsü oldu.

Müsabakaların ardından düzenlenen törenle dereceye giren sporcular madalyalarını aldı. Derece yapan yedi sporcu Balkan Şampiyonasında Türkiye'yi temsil etme hakkını da kazanmış oldu.

(İG-GY-Y)



19.04.2017 13:03:53 TSI

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