Akyer'den referandum değerlendirmesi

Demet Leyne

MUĞLA (İHA) - Referandum değerlendirmesinde bulunan AK Parti İlçe Teşkilatı Başkanı Levent Akyer, "Referandumun kazananı ya da kaybedeni yok. Kazanan ülkemiz olmuştur. Milletimiz kazanmıştır. Milli irade tercihini bu yönde kullanmıştır. Hepimize de bu karara saygı göstermek düşer" dedi.



AK Parti İlçe Teşkilatı Başkanı Levent Akyer, geçtiğimiz pazar günü gerçekleştirilen referandumun ardından teşkilat binasında düzenlenen toplantıda referandum değerlendirmesinde bulundu. "16 Nisan Pazar günü yapılan referandum sonucunu yüce rabbim, ülkemize ve milletimize iyilikler, güzellikler getirmesine vesile kılsın. İnşallah bu sonuç ülkemize ve milletimize bugünden daha güzel bir geleceğin gelmesine vesile olur." diyerek sözlerine başlayan Başkan Akyer, "Evet oylarının daha yüksek bir oranda çıkmasını arzu ederdik. Ancak 16 Nisan öncesine, her fırsatta dile getirdiğimiz gibi milletimizin vereceği kararı saygı ile karşılayacak, baş tacı yapacağız. Nitekim her zaman sırtımızı dayadığımız, kararından asla şüphe duymadığımız Aziz milletimizin kararı bu şekilde tecelli etmiştir ve bizler de bu karara sonsuz bir saygı duyuyoruz. Önemli olan bizim değil, milletimizin ne istediğidir. Bu büyük millet kararını 'evet' yönünde kullanmış, bu kararla da AK Parti üyeleri olarak bizleri son derece mutlu etmiştir. Bugüne kadar biz nasıl ki milletimize sonsuz bir güven duygusuyla baktık ise, milletimiz de her seçim döneminde bize olan güvenini sandığa yansıtmıştır. Şimdi bizlere düşen, bu güveni boşa çıkarmamak, milletimize olan gönül borcumuzu, vefa borcumuzu en iyi şekilde hizmet ederek ödemektir." dedi.



Referandum öncesinde teşkilat mensupları olarak gece-gündüz demeden çalıştıklarını ifade eden Akyer, sonuçlara yerel açıdan bakıldığında evet oylarının oranının daha yüksek bir seviyede çıkmasını istediklerini belirterek şunları aktardı: "Şahsım, tüm yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım, kadın ve gençlik kollarımız bütün enerjilerini ortaya koydular. Ulaşmadık yer ve insan bırakmadılar. Dilimizin döndüğünce başta değişecek olan 18 maddeyi, yeni anayasal düzeni ve sistemi anlattık. Ülkemizin siyasal tarihini, 93 yıllık cumhuriyet tarihinde neden 65 kez hükümet kurulduğunu, koalisyon dönemlerinde bu ülkenin nelerle karşı karşıya kaldığını anlattık. Milletimizin bu süreçte hangi sıkıntılarla boğuşmak zorunda kaldığını bir kez daha gözler önüne serdik. Artık bu milletin makus talihini değiştirmek istediğimizi, ülkemizin ve milletimizin önünü açmak istediğimizi aktardık. Çünkü bu millet her şeyin en güzeline layık bir milletir. 15 yıllık tek başına iktidar olan partimizin ülkeye neler kazandırdığını, bundan sonraki süreçte daha fazlasını yapmak istediğimizi söyledik. 16 Nisan günü ülke genelinde olduğu gibi Milasımızda da vatandaşlarımız sandık başına gitti. Beklenilen düzeyde katılım oldu. Bu anlamda tüm hemşehrilerimize, bir vatandaşlık görevi olan bu işlevi, büyük bir sorumluluk duygusu göstererek yerine getirmelerinden dolayı teşekkür ediyoruz. İlçemiz ve ilimiz açısından da ortaya çıkan sonucun hayırlara vesile olmasını diliyoruz."



16 Nisan'daki sonucun, 7 Haziran ve 1 Kasım seçim sonuçlarına göre değerlendirildiğinde, AK Parti Milas İlçe Teşkilatı olarak bir yükselişten söz etmenin mümkün olduğunu söyleyen Akyer, Muğla'nın tüm ilçeleri arasında oyunu yükselten tek ilçenin Milas olduğunu belirterek, AK Parti İl Teşkilatı Başkanı Kadem Mete'ye, AK Parti İlçe Teşkilatı mensuplarına, AK Parti Milas Kadın Kolları Başkanı Necla Vatansever, AK Parti Milas Gençlik Kolları Başkanı Emre Güçlü'ye ve referandumda evet kampanyasına destek veren MHP yönetimine ve üyelerine teşekkür etti.

İlçe teşkilatı olarak elde edilen sonucu bütün yönleriyle değerlendireceklerini belirten Akyer, hedeflerinin 2019'da Milas Belediyesini kazanmak olduğuna vurgu yaparak şunları söyledi: "Hatamızı, eksiklerimizi tespit edip, çalışmalarımızı bu yönde geliştireceğiz. Dün olduğu gibi kusuru başkalarında değil, kendimizde arayacağız. Halkımıza sırtımızı dönmeyecek, yüzümüzü çevirmeyeceğiz. Daha çok çalışacak, eksiklerimizi giderecek, hatalarımızı telafi edeceğiz. Çünkü siyaset uzun soluklu bir iş Yaptıklarınızla yetinmeden, sürekli kendinizi yenilemek ve geliştirmek zorundasınız. Eğer önünüze bir hedef koymuş iseniz, bu hedef için hiçbir bahane üretmeden çalışmak zorundasınız. Biz de bunu yapacağız. Hep söyledik, yine söylüyoruz. Hedefimiz 2019'da yapılacak yerel seçimlerde Milas Belediyesi'ni kazanmak. Referandum geride kaldı. Bugünden itibaren yeni hedefimiz için çalışacağız.

Arkadaşlar, şunu net bir şekilde ifade etmem gerekiyor. AK Parti Milas Teşkilatı olarak biz hedefe inandık. Bu inancı her fırsatta dile getiriyoruz"

19.04.2017 13:04:47 TSI

