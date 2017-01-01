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kici; "Milas keşfedilmemiş bir hazine"

19 Nisan 2017 Çarşamba, 12:59
kici; "Milas keşfedilmemiş bir hazine"
Ekici; "Milas keşfedilmemiş bir hazine"

(Fotoğraflı)

Demet Leyne
MUĞLA (İHA) - Bu yıl 41.'incisi kutlanan Turizm Haftası etkinlikleri, Milas'ta düzenlenen törenle başladı.

Törende gerçekleştirilen konuşmalarda ise ilçe turizminin atağa geçmesi ve Milas'ın markalaştırılması vurgusu dikkat çekti.
Atapark'ta düzenlenen törenle, 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası'nın 41. yıl etkinlikleri başladı. Törene; Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas Garnizon Komutanı Albay Cenk Erataç, Milas Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, Milas Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Mat, AK Parti Milas Başkanı Levent Akyer, Milas Jandarma Komutanı Binbaşı Halit Çalmuk, oda başkanları ve ilçedeki daire amirleri katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Milas-Bodrum Havalimanı Turizm Danışma Bürosu Şube Müdürü Ebru Ekici, 41.'incisi düzenlenen Turizm Haftası'nda bu yıl geçmiş yıllara göre daha zengin bir program oluşturulduğuna dikkat çekti. Ekici, Turizm Haftası'nda hedeflenen amaçlar konusunda ise şunları kaydetti: "Bu yıl 41.'incisini kutlayacağımız Turizm Haftasının genel amacında toplumda turizm konusunda farkındalığı artırmak, sahip olunan doğal, tarihi ve kültürel varlıklarımızı sürdürülebilir turizm ilkeleri doğrultusunda turizmde değerlendirmek, turizm bilincini oluşturmak, bölge turizmini canlandırmak ve halkımızın turizm hareketlerine daha etkin katılımını sağlamaktır. Ancak en asıl amacı ülkemiz için son derece önemli bir ekonomik potansiyel olan turizm sektörünün önemine vurgu yapmaktır. Milas'ın Güllük ve Gökova Körfezlerinde toplam 197 km uzunluğunda kıyı şeridi vardır. Milas kıyı turizmindeki öneminin yanı sıra yüzyılın keşfi olarak adlandırılan 'Hekatomnos Anıt Mezarı ve Kutsal Alanı' ile antik dünyanın yedi harikasından biri sayılan ve günümüze 'Mozole' kavramını taşıyan, 'Halikarnas Mozolesinden' daha erken bir dönemde, Klasik ve Helenistik Anadolu'da tek örneğini Milas barındırmaktadır"


Ekici, açıklamasına şöyle devam etti: "Bu alandaki Milas Müze kompleksinin tamamlanması ile Milas sınırları içinde yer alan 27 antik kentin olması, var olan Türk ve İslam eserleri ile Milas'ın kültür turizmindeki önemini daha da artıracaktır. Mağaraları, dağ-doğa, turizmi, kırsal ve ekoturizm alanları ile de Milas önemli bir turizm kenti potansiyelini taşımaktadır. Milas turizminin geliştirilmesi için yöresel yatırım, tanıtım ve pazarlama imkânları bir bütün halinde değerlendirilmeli ve dengelenmelidir. Bu yıl Turizm Haftasında bu değerlerimizi ön palana çıkarmak amacıyla zengin bir etkinlik programı hazırlanmıştır. Çarşamba günü şehit aileleri ve gazilerimiz için tekne turu ve antik kent gezisi, Perşembe günü turizm alanında uzman değerli akademisyenlerin katılacağı "Kültür Turizmi Kapsamında Milas" konulu panel düzenlenecektir. Ardından Çomakdağ geleneksel düğün programı, Cuma günü Ören-Alatepe Spor Şenliği ve Cumartesi de Milas Dağcılık Kulübü ve AKUT Milas Birimi eşliğinde Kapıkırı Doğa yürüyüşü yapılacaktır. Haftamız etkinliklerini gerçekleştirirken başta Kaymakamlığımız olmak züere sayısız kurum ve kuruluştan, odalardan, birçok sivil toplum örgütünden de destek aldık. Haftanın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tarih ve kültürel anlamda sayısız turizm değerlerine sahip ilçemizin, turizmde hak ettiği yeri alması temennileri ile haftamızı kutlar; sezonun güvenli, sorunsuz ve bol kazançlı geçmesini diler, saygılarımı sunarım."

Ekici'nin ardından Milas Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Mat, hafta kapsamında konuşma yaptı. Mat, Milas'ın turizmi için tüm kurumların birlikte hareket etmesi gerektiğini belirterek: "Burada bulunan tüm yönetici arkadaşlarımın bildiği gibi turizm ülkemiz, ilimiz Muğla ve ilçemiz Milas açısından son derece önemlidir. Turizmin ülkemize sunduğu değerin farkında olan büyük bir çoğunluk olsa da, turizmin önemini ve ilçemize sunduğu katkıları daha da vurgulamak, anlatmak gerekmektedir. Her yıl turizm haftası etkinlikleri kapsamında bu algıyı ve bu farkındalığı vatandaşımıza duyuruyor olmak oldukça önemli. Ayrıca yine yıl içerisinde gerek belediyemiz olarak bizler, gerek Milas Ticaret ve Sanayi Odamız, gerekse Kaymakamlık Turizm Danışma Bürosu tarafından ilçemiz tanıtımını sürekli yapılmakta ve gittikçe Milas adı markalaşmaktadır. Ekonomiden, kültüre, kültürden tarihe birçok alanı kapsayan geniş yelpazesi olan turizm, biz yöneticiler tarafından desteklenmelidir. Vatandaşlarımız tarafından sahip çıkılmalıdır. Kutlama Haftası içeriği açısından dolu dolu hazırlanan Turizm Haftası Kutlama Komitesini tebrik ediyor, haftanın amacına ulaşmasını diliyorum" dedi.


Mat'ın ardından Kaymakam Arslan, Milas'ın bir marka şehri olması gerektiğinin altını çizerek: "Turizm bugün dünya ekonomisinde, çok önemli bir yer işgal etmektedir. Ülkemiz açısından da önemli bir döviz kaynağı, çok önemli bir gelir kapısıdır. Özellikle ilimiz ve ilçemiz açısından, belirleyici sektörlerden biridir. Bugün dünyada sadece turizm alanında değil, bütün alanlarda ülkeler değil, şehirler markalar yarışmaktadır. Bu nedenle 27 antik kenti, doğal tarihi birçok değeri bünyesinde barındıran ilçemizin, bu rekabette ve bu yarışta önde yer alabilmesi ve hak ettiği değeri elde edebilmesi için daha çok yatırıma ve tanıtıma ihtiyacı var. Milas, keşfedilmemiş bir hazine gibi bugün değerlendirilmeyi, var olan değerlerinin sadece dünyaya değil, ülkemize de tanıtılmaya ihtiyacı olduğunu görüyorum. Hatta Milas'ta yaşayıp, Milaslı olanın da bu değerleri görmemiş, farkında olmayan çok önemli bir kitle olduğunu görüyorum. Herkes Milas'ın tanıtımına, Milas'ın turizmine ve ekonomisine daha çok katkı sağlamak adına gayret göstermelidir." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Milas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Halk Oyunları ekibi, protokole zeybek gösterisi sundu.
Zeybek gösterisinin ardından protokol üyeleri, Turizm Haftası kapsamında açılan stantları gezdi.
Bugün etkinlikler kapsamında Atapark'tan saat 09.00'da hareket edecek olan araçlarla Güllük-Kıyıkışlacık tekne gezisi, şehit ve gazi aileleri için düzenlenecek. İassos Antik Kenti gezisi gerçekleştirilecek. 20 Nisan Perşembe günü; saat 13.30'da Milas Kent Konseyi tarafından Aşkıdil Akarca Toplantı Salonu'nda "Turizm" konulu panel düzenlenecek. Aynı gün Atapark'tan saat 16.30'da kalkacak olan araçlarla Çomakdağ Geleneksel Düğün Programı'na gidilecek.
21 Nisan Cuma günü; Atapark'tan saat 12.30 saatinde kalkacak olan araçlarla Ören-Alatepe Spor Şenliği'ne gidilecek. 22 Nisan Cumartesi günü ise saat 09.00'da Atapark'tan kalkacak olan araçla, Kapıkırı Doğa Yürüyüşü'ne geçilecek. 15-22 Nisan arasında kutlanacak olan 41'inci Turizm Haftası, dolu dolu geçecek.
(DL-MB-Y)

19.04.2017 13:07:39 TSI
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