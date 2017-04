YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Huzur Operasyonu'nda bonzai ile yakalanan sanığa 15 yıl hapis

Huzur Operasyonu'nda bonzai ile yakalanan sanığa 15 yıl hapis



Şeref Kahraman

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de polis ekipleri tarafından Asayiş Huzur Operasyonu esnasında Talas ilçesinde 15.5 gram bonzai ile yakalanan ve bu suçtan tutuklu yargılanan sanığa 15 yıl hapis cezası verildi.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık M.Y. (32) ve avukatı hazır bulundu.

28 Ocak 2017'de Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekiplerince 19.30-21.00 sıralarında Asayiş Huzur Operasyonu esnasında Talas'ta durumundan şüphelenen M.Y. durduruldu. Yapılan Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunda basit yaralama suçundan yakalama kararı bulunduğu öğrenilen M.Y.'nin üzerine yapılan aramada 11 paket halinde alüminyum folyoya sarılı halde 15.5 gram ağırlığında bonzai ele geçirildi. M.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tutuklu sanık M.Y. mahkemede uyuşturucu kullanıcısı olduğunu, ticaretini yapmadığını söyleyerek, beraatını ve tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık M.Y.'yi 'uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 15 yıl hapse mahkum etti.

(AÖ-Y)



19.04.2017 13:08:13 TSI

NNNN