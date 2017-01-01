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Karaman'da 2017 yılı yatırımları değerlendirildi

19 Nisan 2017 Çarşamba, 13:00
Karaman'da 2017 yılı yatırımları değerlendirildi
Karaman'da 2017 yılı yatırımları değerlendirildi

(Fotoğraflı)

Mehmet Dağlı
KARAMAN (İHA) - Karaman'da 2017 yılı yatırımlarının değerlendirildiği İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Süleyman Tapsız başkanlığında gerçekleştirildi.
Toplantıya, Vali Tapsız, Vali Yardımcısı Mustafa Türkcan, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Ahmet Günaydın, ilçe kaymakamları, ilçe ve belde belediye başkanları ile yatırımcı kuruluşların bölge temsilcileri katıldı. Toplantının Karaman ve ülkemize hayırlar getirmesi dilekleriyle konuşmasına başlayan Vali Tapsız, yıl içerisinde tamamlanan ve devam eden yatırımlar hakkında genel bir değerlendirme yaptı. İl Koordinasyon kurulunda kurumlar arası koordinasyonun önemine değinen Tapsız, yürütülen projelerin ve çalışmaların sağlıklı, hızlı ve etkin bir şekilde devam etmesi ve en kısa süre içerisinde tamamlanabilmesi için yatırımcı kuruluşların birbirleriyle koordinasyon halinde olması gerektiğini ifade etti. Tapsız, toplantıda projelerin yerinde takip edilmesi konusunda yatırımcı kuruluşların bölge temsilcilerine uyarılarda bulundu. Yoğun bir katılımla gerçekleşen il koordinasyon kurulu toplantısında, yatırımcı kuruluşların 2017 yılının 2. dönem yatırımlarının gerçekleşme durumu ile ilgili sunumlarının ardından uygulamada ortaya çıkan sorunlar ve çözümüne ilişkin konular ele alındı. Toplantı, karşılıklı soru cevap ve temennilerin ardından sona erdi.
(MD-FM-Y)

19.04.2017 13:08:55 TSI
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