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Kahramanmaraş'ta Bocce il turnuvası tamamlandı



(Fotoğraflı)



Çağrı Solak

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta 2016-2017 eğitim öğretim yılı okul sporları faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen Bocce İl Birinciliği Turnuvası, Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kurulan Bocce sahasında gerçekleştirildi.

İl merkezi ve ilçelerde birçok okul takımının katıldığı turnuvada öğrenciler küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde il birincisi olabilmek için yarıştılar. Derece elde eden sporcuların madalya, başarı belgelerini, okul takımlarının kupalarını Bocce İl Temsilcisi Adem Çokaklı, okul idarecileri ve beden eğitimi öğretmenleri tarafından verildi.

(CGR-Y)



19.04.2017 13:12:36 TSI

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