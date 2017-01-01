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Başkan Çelik Çanakkale kafilesini uğurladı

19 Nisan 2017 Çarşamba, 13:05
Başkan Çelik Çanakkale kafilesini uğurladı
Başkan Çelik Çanakkale kafilesini uğurladı

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Çanakkale gezilerinin ikinci kafilesini Başkan Mustafa Çelik uğurladı.
Büyükşehir Belediyesi bu yıl kafileler halinde toplam 700 öğrenciyi Çanakkale'ye götürerek ecdadımızın huzuruna çıkaracak. Geçen hafta başlayan Çanakkale gezilerinin ikinci kafilesini Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik uğurladı.
Öğrencilerle sohbet eden Başkan Çelik, "Ecdadımızın yokluklar altında yedi düvele karşı verdiği fedakarca mücadele sonrası elde edilen zaferi yerinde göreceksiniz. İnşallah faydalı bir gezi olur. Cephede Mehmetçiğin çektiği sıkıntıları ve azimle kazandığı zaferi yerinde görecek ve döndüğünüzde çevrenizdeki insanlara anlatacaksınız" dedi.
Kafilede bulunan gençlerle sohbet eden Başkan Mustafa Çelik, "Kent merkezi ve kırsaldaki okullarımıza İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle koordineli bir şekilde böyle bir gezi imkanı veriyoruz. Gençlerimiz ecdadımızın hangi sıkıntılar altında bu vatanı kurtarmak için mücadele verdiklerini yerinde görecekler ve eminim ki bu duyguyu iliklerine kadar hissedecekler" diye konuştu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, öğrencileri uğurlamaya gelen aileleriyle de görüştü.
(SK)

19.04.2017 13:12:51 TSI
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