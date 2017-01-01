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Sümbül Engeliler Spor Kulübünden Vali Toprak'a ziyaret



(Fotoğraflı)



HAKKARİ (İHA) - Hakkâri Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Bölgesel Amatör Ligi D Grubu'nda mücadele eden Sümbül Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı yönetici ve sporcularını makamında kabul etti.

Mücadele ettiği Bölgesel Amatör Ligi'ni 2. sırada tamamlayan ve Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu 2. Ligi'ne yükselme terfi maçlarına katılmaya hak kazanan Sümbül Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı oyuncuları, Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Mesut Keskin, Kulüp Başkanı İlhan Ertuş ve takım antrenörü Cengiz Çatal ile birlikte Vali Toprak'ı makamında ziyaret etti. Kulüp yönetici ve sporcuları, 22-28 Nisan 2017 tarihleri arasında Antalya'da katılacakları terfi müsabakaları öncesi ziyaret ettikleri Vali Toprak'a kendilerine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ettiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyet dile getiren Vali Toprak, sporcularla bir süre sohbet ederek katılacakları terfi müsabakalarında başarılar diledi.

Sporcular, ziyaret anısına Vali Cüneyit Orhan Toprak'a üzerinde isminin yazılı bulunduğu takımlarına ait forma hediye ettiler.

(MSA-Y)



19.04.2017 13:12:54 TSI

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