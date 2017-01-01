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Ödüllü müzeye bir ödül daha



(Fotoğraflı)



Koray Ustabaşı

EDİRNE (İHA) - Trakya Üniversitesi Sultan 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi, 4. Uluslararası Üniversite Müzeleri Platformu Konferansında '2017 Yılı Üniversite Müzesi' ödülünü aldı.

Sultan 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi, 50 müze temsilcisinin katıldığı anket neticesinde ödüle layık görüldü. Eskişehir Anadolu Üniversitesinde 07-08 Nisan 2017 tarihlerinde gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan Müze Müdürü ve Üniversite Genel Sekreter Yardımcısı Vekili Öğretim Görevlisi Hakan Akıncı, ödülü layık gören üniversite temsilcilerine teşekkür ederek, "Bu ödülü rektörümüz Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve müzemizin kurucusu Yrd. Doç. Dr. Ratip Kazancıgil adına alıyorum" dedi.

Üniversite Müzeleri Birliği Platformu Başkanı Prof. Dr. Fethiye Erbay, üniversite müzelerinin önemine dikkat çekerken, müzelerin son yıllarda modern müze görevinin yanı sıra eğitim platformu görevi görmeye başladığını vurguladı. Prof. Dr. Erbay, Trakya Üniversitesinin bölgenin tarih ve kültürünü yansıtan birden fazla müzesiyle önemli bir misyon üstlendiğinin altını çizdi.

(KU-MK-Y)



19.04.2017 13:15:15 TSI

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