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YEREL HABERLER  / ERZİNCAN HABERLERİ
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İbadethanelerin çevre düzenlemeleri devam ediyor

19 Nisan 2017 Çarşamba, 13:08
İbadethanelerin çevre düzenlemeleri devam ediyor
İbadethanelerin çevre düzenlemeleri devam ediyor

(Fotoğraflı)

Fatih Gülnahar
ERZİNCAN (İHA) - Erzincan Belediyesi ibadethanelerin çevre düzenleme çalışmalarına, aralıksız devam ediyor. Mimar Sinan Mahallesinde bulunan Bayındır Camisinin çevre düzenleme çalışmalarına başlandı.
Konu hakkında bir açıklama yapan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy "Şehrimizde bulunan camilerde, cami cemaatinin rahat etmesini sağlamak amacı ile çevre düzenlemelerine önem veriyor görsel açıdan daha modern ve yeşille iç içe bir görünüm kazandırmak için çaba sarf ediyoruz. Yapılan yeşillendirme çalışmaları, bahçelere yerleştirilen oturma grupları ve döşenen andezit taşları ile camilerin içleri gibi çevreleri de huzur veren mekânlara dönüyor. Bayındır Cami ile birlikte şehrimizde 14 caminin çevre düzenlemesini gerçekleştirdik. Daha güzel bir Erzincan için durmaksızın çalışıyoruz. Manevi değerlerine sahip çıkarak, modern geleceğe gururla hazırlanan bir Erzincan oluşturmayı hedefliyoruz" dedi.
(FG-AT-Y)

19.04.2017 13:15:46 TSI
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