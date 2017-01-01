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Suveren Kampüsü ağaçlandırma çalışmaları



(Fotoğraflı)



IĞDIR (İHA) - Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma başkanlığında ağaç dikim çalışmaları, Suveren Kampüsü içindeki özel olarak ayrılan alanda devam ediyor.

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Iğdır Orman ve Su İşleri Müdürü Taner Tazegün, akademisyen ve çok sayıda öğrencinin katıldığı çalışmalarda, yüzlerce Ceviz, Çam ve çeşitli fidanların dikimi yapıldı.

Bu çalışmalarla, Üniversite yerleşkesinin daha yeşil olmasının amaçlandığını, peyzaj ve diğer düzenlemelerinde bitirilmesi ile güzel bir kampüse kavuşacaklarını ifade eden yetkililer, çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirttiler.

(ET-AT-Y)



19.04.2017 13:16:38 TSI

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