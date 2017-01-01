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ODÜ'ye su için gölet inşa ediliyor



(Fotoğraflı)



Metin Akyürek

ORDU (İHA) - 2006 yılında kurulan ve 10. yılına ulaşan Ordu Üniversitesinin kampüs alanında öğrenci sayısının her geçen gün artması sebebiyle içme suyunu ihtiyacını karşılamak amacıyla gölet inşa ediliyor.

Ordu Üniversitesi Cumhuriyet Kampüsünün hemen yanından geçen Çırçıp Deresi'nin aşırı yağmurlarda su baskınlarına sebep olması ıslah edilmesi kararlaştırıldı. Devlet Su İşleri (DSİ) 75. Şube Müdürlüğü tarafından ıslah çalışmaları kapsamında gölet yapılarak kampüs alanının su tüketim ihtiyacının da karşılanması görüşü ağır bastı.

DSİ tarafından hazırlanan proje kapsamında Çırçıp Deresi ıslah edilirken, gölet çalışmalarına da ağırlık verildi.

DSİ 75. Şube Müdürlüğü yetkilileri, Çırçıp Deresi üzerine inşa edilecek olan Ordu Üniversite göletinden üniversite kampüsüne içme ve kullanma suyu temin edileceğini ayrıca Akçatepe ve Turnasuyu Mahallelerinin de taşkınlardan korunmasının amaçlandığını kaydettiler. Küçük baraj niteliğinde inşa edilecek Ordu Üniversite göletinde halen gövde iyileştirme temel çalışması, demir ve kalıp çalışması devam ediyor.

Ordu Üniversitesi kampüs alanı içerisinde 10 fakülte, 2 yüksekokul, 3 enstitü, ve yaklaşık 7 bine ulaşan öğrenci bulunuyor. 2 bin kişilik öğrenci yurdunun da bulunduğu üniversitesi kampüsünde her gün 10 ton su tüketiliyor.

(MAK-SLH-Y)



19.04.2017 13:19:35 TSI

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