YEREL HABERLER / KÜTAHYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Çavdarhisar'da ortaokullar arası bilgi yarışması

Çavdarhisar'da ortaokullar arası bilgi yarışması



(Fotoğraflı)



Yunus Daşdemir

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde, ortaokullar arası bilgi yarışması düzenlendi.

Yarışmaya, Çavdarhisar Ortaokulu, Çavdarhisar İmam Hatip Ortaokulu ve Hacıkebir Ortaokulu öğrencileri katıldı.

Önümüzdeki hafta yapılacak olan TEOG sınavları öncesi öğrencileri motive amaçlı yapılan yarışma Çavdarhisar Ortaokulu Konferans Salonunda gerçekleştirildi. 4'er kişilik gruplardan oluşan Okul takımlardan Hacıkebir Ortaokulu birinci olurken Çavdarhisar Ortaokulu ve Çavdarhisar İmam Hatip Ortaokulu aynı puanları alarak ikinci oldular.

Çavdarhisar Milli Eğitim Müdürü Ginyas Kaya, "TEOG sınavları öncesi tüm 8.sınıf öğrencilerimizin katılımıyla güzel bir etkinlik düzenledik. Soruları 6 ana ders olan Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, İnkilap Tarihi, Din Kültürü ve İngilizce derslerinden düzenledik. Böylece katılan öğrencilerimizde, yarışan öğrencilerimizde TEOG öncesi hem yarıştılar hem eğlendiler.Hedefimiz TEOG sınavlarında ilçemiz adına en iyi başarıyı yakalamak" dedi. (YD-EFE)



19.04.2017 13:19:48 TSI

NNNN

