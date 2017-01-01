19 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ÇANAKKALE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

2. Biga çocuk olimpiyatları

19 Nisan 2017 Çarşamba, 13:16
2. Biga çocuk olimpiyatları
2. Biga çocuk olimpiyatları

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Toprak Akkaya
ÇANAKKALE (İHA) - Biga Milli Eğitim Müdürlüğü ile Biga Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Biga Çocuk Olimpiyatları başladı.
Şehir Parkında düzenlenen ve üç gün sürecek etkinliğe Kaymakam Gökhan Görgülüarslan, Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, Emniyet Müdürü Onur Çalışkan, Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şadan Doğan, Beden Eğitimi Öğretmenleri, öğrenciler ve veliler katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Okul Sporları Koordinatörü Kemal Yasin Yılmaz, olimpiyat meşalesinin yakılması ile başlayan olimpiyatlarda 1. sınıftan 8. sınıfa kadar öğrencilerin etkinlikte yer aldığını belirtti. Yılmaz, "Geleneksel çocuk oyunlarından mendil kapmaca, voleybol, karate, masa tenisi, basketbol, futbol müsabakaları yapılacaktır. Müsabakalar sonunda öğrencilerimize çeşitli ödüller verilecektir. Öğrencilerimizin eğlenmesini amaçladığımız olimpiyatlar kazananı olmayan bir olimpiyattır" diye konuştu.
(GD)

19.04.2017 13:23:51 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Biga'da turizm haftası kutlandı
YEREL

BİGA'DA TURİZM HAFTASI KUTLANDI
Bigalı öğrenciler TÜBİTAK yarışmasına katıldı
YEREL

BİGALI ÖĞRENCİLER TÜBİTAK YARIŞMASINA KATILDI
Başkan Üzen'den referandum değerlendirmesi
YEREL

BAŞKAN ÜZEN'DEN REFERANDUM DEĞERLENDİRMESİ
Bayramiç Ziraat Odasından Dardeniz ve Kaynaş'a plaket
YEREL

BAYRAMİÇ ZİRAAT ODASINDAN DARDENİZ VE KAYNAŞ'A PLAKET
39 bin kişiye müjde
YEREL

39 BİN KİŞİYE MÜJDE
Ezine Devlet Hastanesi Palyatif Bakım Merkezine kavuşacak
YEREL

EZİNE DEVLET HASTANESİ PALYATİF BAKIM MERKEZİNE KAVUŞACAK
Biga'da 23 Nisan'da çocuk şenliği müjdesi
YEREL

BİGA'DA 23 NİSAN'DA ÇOCUK ŞENLİĞİ MÜJDESİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Hayatınızı kolaylaştıracak pratik bilgiler...
YAŞAM

BİR MUZ VE YUMURTAYI TOPRAĞA GÖMDÜ, BAKIN NE OLDU?

 1
  • 2 Ünlü şarkıcı makyajsız yakalandı
  • 3 Sokakta böyle gezdi
  • 4 'Yılan Hikayesi'nin Eleni'si şimdi ne yapıyor?