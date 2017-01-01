YEREL HABERLER / ÇANAKKALE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. 2. Biga çocuk olimpiyatları

2. Biga çocuk olimpiyatları



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Toprak Akkaya

ÇANAKKALE (İHA) - Biga Milli Eğitim Müdürlüğü ile Biga Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Biga Çocuk Olimpiyatları başladı.

Şehir Parkında düzenlenen ve üç gün sürecek etkinliğe Kaymakam Gökhan Görgülüarslan, Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, Emniyet Müdürü Onur Çalışkan, Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şadan Doğan, Beden Eğitimi Öğretmenleri, öğrenciler ve veliler katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Okul Sporları Koordinatörü Kemal Yasin Yılmaz, olimpiyat meşalesinin yakılması ile başlayan olimpiyatlarda 1. sınıftan 8. sınıfa kadar öğrencilerin etkinlikte yer aldığını belirtti. Yılmaz, "Geleneksel çocuk oyunlarından mendil kapmaca, voleybol, karate, masa tenisi, basketbol, futbol müsabakaları yapılacaktır. Müsabakalar sonunda öğrencilerimize çeşitli ödüller verilecektir. Öğrencilerimizin eğlenmesini amaçladığımız olimpiyatlar kazananı olmayan bir olimpiyattır" diye konuştu.

(GD)



19.04.2017 13:23:51 TSI

NNNN

