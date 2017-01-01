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Trenin önüne atlayarak intihar etti



(Fotoğraflı)



Hüseyin Kar

MERSİN (İHA) - Mersin'de psikolojik rahatsızlığı olduğu belirtilen bir kişi, hastaneden çıktıktan 2 gün sonra trenin önüne atlayarak intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, Toros Devlet Hastanesi'nde tedavi gördüğü öğrenilen Ekrem Çeliktaş (48), bu sabah merkez Akdeniz ilçesi Siteler Mahallesi'ndeki Turgut Özal Köprüsü altında hareket halindeki trenin önüne atlayarak intihar etti. Psikolojik tedavi gördüğü hastaneden 17 Nisan tarihinde taburcu olduğu öğrenilen Çeliktaş olay yerinde hayatını kaybederken, Mersin-Adana seferini yapan yolcu treni yaklaşık 350 metre ileride durabildi.

Olay nedeniyle seferler kısa süreliğine durdurulurken, Çeliktaş'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

(HSK-SO-Y)



19.04.2017 13:40:04 TSI

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