19 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Trenin önüne atlayarak intihar etti

19 Nisan 2017 Çarşamba, 13:32
Trenin önüne atlayarak intihar etti

(Fotoğraflı)

Hüseyin Kar
MERSİN (İHA) - Mersin'de psikolojik rahatsızlığı olduğu belirtilen bir kişi, hastaneden çıktıktan 2 gün sonra trenin önüne atlayarak intihar etti.
Edinilen bilgiye göre, Toros Devlet Hastanesi'nde tedavi gördüğü öğrenilen Ekrem Çeliktaş (48), bu sabah merkez Akdeniz ilçesi Siteler Mahallesi'ndeki Turgut Özal Köprüsü altında hareket halindeki trenin önüne atlayarak intihar etti. Psikolojik tedavi gördüğü hastaneden 17 Nisan tarihinde taburcu olduğu öğrenilen Çeliktaş olay yerinde hayatını kaybederken, Mersin-Adana seferini yapan yolcu treni yaklaşık 350 metre ileride durabildi.
Olay nedeniyle seferler kısa süreliğine durdurulurken, Çeliktaş'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
(HSK-SO-Y)

19.04.2017 13:40:04 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Akdeniz Belediyesinden şeffaf belediyecilik uygulaması
YEREL

AKDENİZ BELEDİYESİNDEN ŞEFFAF BELEDİYECİLİK UYGULAMASI
Kadın postacı 1,5 yaşındaki kızıyla yarıştı
YEREL

KADIN POSTACI 1,5 YAŞINDAKİ KIZIYLA YARIŞTI
Akdeniz Belediyesi'nin gelir-gider tablosu ışıklı panoda
YEREL

AKDENİZ BELEDİYESİ'NİN GELİR-GİDER TABLOSU IŞIKLI PANODA
MESKİ ekipleri, 2016'da 150 bin metreküp suyun kaybolmasını önledi
YEREL

MESKİ EKİPLERİ, 2016'DA 150 BİN METREKÜP SUYUN KAYBOLMASINI ÖNLEDİ
Mersin'de Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri başladı
YEREL

MERSİN'DE KUTLU DOĞUM HAFTASI ETKİNLİKLERİ BAŞLADI
Silifke'de Turizm Haftası kutlandı
YEREL

SİLİFKE'DE TURİZM HAFTASI KUTLANDI
Mersin'in 6 ilçesinde elektrik kesintisi
YEREL

MERSİN'İN 6 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Piyanist Onay Mersin'de konser verdi
YEREL

PİYANİST ONAY MERSİN'DE KONSER VERDİ

Turizm Haftası
YEREL

TURİZM HAFTASI
Mut'ta ev yangını korkuttu
YEREL

MUT'TA EV YANGINI KORKUTTU
Sit alanda kazı yapan şüpheliler yakalandı
YEREL

SİT ALANDA KAZI YAPAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI
Mersin, bisiklet turuna hazır
YEREL

MERSİN, BİSİKLET TURUNA HAZIR
6. Atıf Yılmaz Kısa Film Festivali ön jüri değerlendirmesi sona erdi
YEREL

6. ATIF YILMAZ KISA FİLM FESTİVALİ ÖN JÜRİ DEĞERLENDİRMESİ SONA ERDİ
Büyükşehir Belediyesi, üreticilere 910 damızlık kıl keçisi tekesi dağıttı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ÜRETİCİLERE 910 DAMIZLIK KIL KEÇİSİ TEKESİ DAĞITTI
GÜNCELLEME - Mersin'de kuyumcuya silahlı saldırı
YEREL

GÜNCELLEME - MERSİN'DE KUYUMCUYA SİLAHLI SALDIRI
Mersin'de kuyumcuya silahlı saldırı
YEREL

MERSİN'DE KUYUMCUYA SİLAHLI SALDIRI
Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'na doğru
YEREL

MERSİN ULUSLARARASI BİSİKLET TURU'NA DOĞRU
Avgadı yaylası yaza hazırlanıyor
YEREL

AVGADI YAYLASI YAZA HAZIRLANIYOR
Tour Of Mersin Bisiklet Yarışları başlıyor
YEREL

TOUR OF MERSİN BİSİKLET YARIŞLARI BAŞLIYOR
Avgadı yaylası yaza hazırlanıyor
YEREL

AVGADI YAYLASI YAZA HAZIRLANIYOR
Tarsus'ta parklar bakım ve onarımdan geçirildi
YEREL

TARSUS'TA PARKLAR BAKIM VE ONARIMDAN GEÇİRİLDİ
Mahalle evlerinin kadın kursiyerleri 'Tatlım Tatlım' filmini izledi
YEREL

MAHALLE EVLERİNİN KADIN KURSİYERLERİ 'TATLIM TATLIM' FİLMİNİ İZLEDİ
Forum Mersin'den hediye yağmuru
YEREL

FORUM MERSİN'DEN HEDİYE YAĞMURU
MTSO Başkanı Aşut: &quot;Gündem artık üretim odaklı ekonomi olmalı&quot;
YEREL

MTSO BAŞKANI AŞUT: "GÜNDEM ARTIK ÜRETİM ODAKLI EKONOMİ OLMALI"
EN ÇOK OKUNANLAR
Hayatınızı kolaylaştıracak pratik bilgiler...
YAŞAM

BİR MUZ VE YUMURTAYI TOPRAĞA GÖMDÜ, BAKIN NE OLDU?

 1
  • 2 Ünlü şarkıcı makyajsız yakalandı
  • 3 Sokakta böyle gezdi
  • 4 'Yılan Hikayesi'nin Eleni'si şimdi ne yapıyor?