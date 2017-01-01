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Yıldırım, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor



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BURSA (İHA) - Yıldırım Belediyesi, mağaza konforunda hizmet verdiği paylaşım atölyesi ile sosyal belediyecilik alanında örnek uygulamalara imza atıyor.

Yıldırım Paylaşım Atölyesi, gönüllü bağışçıların eşyalarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. 2016'da 2 bin 283 kişiye giysi, 319 haneye eşya yardımı yapılırken, 2017'nin ilk 3 ayında 478 kişiye giysi, 87 haneye de eşya yardımında bulunuldu. Yıldırım Belediyesi Paylaşım Atölyesi ile ilçede yaşayanlar arasındaki dayanışma ve paylaşma duygularını pekiştirdiklerini söyleyen Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Bu projemiz ile gelir düzeyi düşük insanlarımızla, maddi durumu iyi olan hemşerilerimiz arasında bir dayanışma köprüsü oluşturduk. Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz bünyesinde hizmet veren Paylaşım Atölyesi, kısa sürede tüm ihtiyaç sahiplerinin beklentilerine cevap veren yapısıyla örnek işlere imza atıyor" dedi.

Edebali, "Çocuk giyiminden beyaz eşyaya, ayakkabıdan mobilyaya kadar geniş ürün yelpazesine sahip olan atölyemizde, vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını karşılayabiliyoruz. İhtiyaç fazlası durumunda olan kullanılmayan eşyalar, atölyemizde bakım ve onarımdan geçirilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Lütfen kullanmadığınız eşyalarınızı atmayın. 4441602 numaraları çağrı hattımızdan bize ulaşarak, ihtiyaç sahiplerinin mutluluğuna vesile olsunlar" diye konuştu.

(MŞ)



19.04.2017 13:41:53 TSI

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