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Sinop'ta "15 Temmuz Kahramanları ve Şehitleri" konulu resim yarışması



(Fotoğraflı)



Osman Aksu

SİNOP (İHA) - Sinop Merkez TOKİ Şehit Fatih Erer Ortaokulu tarafından, "Bir Demokrasi Destanı" adlı "15 Temmuz Kahramanları ve Şehitleri" temalı ortaokullar arasında duvar boyama resim yarışması düzenlendi.

Yarışmaya merkez ortaokullarından İstiklal Ortakulu, Seyit Bilal İmam Hatip Ortaokulu, Bektaşağa Ortaokulu, TOKİ Şehit Fatih Erer Ortaokulu, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu; Boyabat ilçesinden Yaşar Topçu YBO ve Durağan ilçesinden 75. Yıl Cumhuriyet YBO katıldı. Yarışmada değerlendirmeyi Güzel Sanatlar Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmenleri Vildan Bilgili ve Huriye Bulut yaptı. Değerlendirme sonucunda; Durağan 75.Yıl Cumhuriyet YBO 1., Boyabat Yaşar Topçu YBO 2., Merkez Seyit Bilal İmam Hatip Ortaokulu 3. oldu.

TOKİ Şehit Fatih Erer Ortaokulu tarafından her yıl geleneksel hale getirilmesi düşünülen "Bir Demokrasi Destanı" adlı yarışmayı Teknoloji Tasarım Öğretmeni Emine Alişan Erdem, Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Mustafa Güven ve Okul Müdürü Kemalettin Asiltürk hazırladı.

"Bir Demokrasi Destanı" adlı "15 Temmuz Kahramanları ve Şehitleri" temalı duvar boyama yarışmasında konuşma yapan Sinop Merkez TOKİ Şehit Fatih Erer Ortaokulu Okul Müdürü Uzm. Öğrt. Kemalettin Asiltürk, "Türk milletinin bu yüksek karakterini yüzyıllara uzanan destansı tarihimizde çok kez görmüşüzdür. İşte bunların sonuncusu, 15 Temmuz 2016'da tüm dünyaya millet olma dersini verdiğimiz demokrasi zaferimizdir. Türk milletinin demokrasiyle yaşama özgürlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti'nin içte ve dışta bağımsızlığına, ülkemizin huzur ve refahına göz diken hain çetelerin 15 Temmuz gecesinde yapmaya çalıştığı kalkışmayı, sokaklara dökülen genç, yaşlı, kadın, erkek, Türk milletinden milyonların bastırdığı bir destandır 15 Temmuz. 1. Dünya Savaşı'nda Nene Hatun'u, Kurtuluş Savaşı'nda Sütçü İmam'ı, Antepli Şahin Bey'i, İzmir'i İşgal eden Yunanlılara ilk kurşunu sıkan Hasan Tahsin'i çıkaran bu millet, 15 Temmuz gecesinde de darbecilere karşı ilk kurşunu sıkan Ömer Halis Demir'i, henüz 15'inde şehit olan Halil İbrahim Yıldırım'ı ve Engin Tilbaç'ı da bağrından çıkarmıştır. Tarih boyunca yanan bir meşaledir Türk milletinin bağımsızlığı. Bu meşaleyi alevlendiren, o karanlık geceyi aydınlatan 248 candır 15 Temmuz şehitleri. Herkes gördü ki, Türk milleti asil kanlarıyla suladığı bu vatan toprağının bir karışını bile hainlere teslim etmez. Ve yine gördüler ki, demokrasiye göz diken kanlı ellerin asla hâkimiyetine girmez bu millet. İşte bu kahramanlık destanını yaşatmak, nesilden nesile aktarmak, öğrencilerimize demokrasi bilincini, vatan, millet, bayrak sevgisini kazandırmak amacıyla bu yarışmayı düzenledik" dedi.

(OSM-SLH-Y)



19.04.2017 13:43:42 TSI

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