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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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Suruç'taki prestij caddesinde aydınlatma çalışmaları

19 Nisan 2017 Çarşamba, 13:37
Suruç'taki prestij caddesinde aydınlatma çalışmaları
Suruç'taki prestij caddesinde aydınlatma çalışmaları

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde düzenlenen prestij caddesinin aydınlatma çalışmaları yapıldı.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafında yapılan prestij caddesi çalışmaları devam ediyor. Yolun asfaltını tamamlayan ekipler, aydınlatma çalışmalarına geçti. Aydınlatma direklerini yerlerine monte eden görevliler ara kablo bağlantılarını gerçekleştirdi.
Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte güzel bir görüntünün ortaya çıkacağını söyleyen vatandaşlar ise Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.
(Şİ-SD-Y)

19.04.2017 13:45:22 TSI
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