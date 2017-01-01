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YEREL HABERLER  / KİLİS HABERLERİ
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Stratejik Planlama Toplantısı Gerçekleştirildi

19 Nisan 2017 Çarşamba, 13:38
Stratejik Planlama Toplantısı Gerçekleştirildi
Stratejik Planlama Toplantısı Gerçekleştirildi

(Fotoğraflı)

Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - Stratejik Planı'nı hazırlamak üzere Stratejik Planlama Çalıştayı Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu başkanlığında yapıldı.
7 Aralık Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde 2018-2022 Stratejik Planı'nı hazırlamak üzere Stratejik Planlama Çalıştayı gerçekleştirildi. Bu kapsamda yönlendirme kurulu ve stratejik planlama ekibine bilgilendirme toplantısı yapıldı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu'nun başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya akademik ve idari birim yöneticileri katıldı.
(MAD-SD-Y)

19.04.2017 13:46:45 TSI
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