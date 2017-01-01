YEREL HABERLER / MALATYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. MHP İl Başkanı Kalı, referandum sonuçlarını değerlendirdi

MHP İl Başkanı Kalı, referandum sonuçlarını değerlendirdi

- MHP Malatya İl Başkanı Ömer Faruk Kalı:

- "Türk milleti ülkesinin geleceği hakkında son sözü söylemiş, istiklal ve istikbaline sahip çıkmıştır"



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - MHP İl Başkanı Ömer Faruk Kalı, 16 Nisan referandumu sonuçları ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Egemenliğin yegane sahibi büyük Türk milleti ülkesinin geleceği hakkında son sözü söylemiş, istiklal ve istikbaline sahip çıkmıştır" dedi.

MHP'li Başkan Faruk Kalı, 16 nisan referandumunun geride kaldığını ifade ederek, Türk milletinin tarihi nitelikli demokrasi imtihanından alnının akıyla çıktığını söyledi. Kalı, "Aziz milletimiz büyük bir olgunluk içinde sandık başına gitmiş. Egemenliğin yegane sahibi büyük Türk milleti ülkesinin geleceği hakkında son sözü söylemiş, istiklal ve istikbaline sahip çıkmıştır. Buna herkes saygı göstermek ve riayet etmek durumundadır. Bugünkü sonucun ülkemize, milletimize, Türk demokrasisine ve siyasi partilerimize kutlu olmasını yürekten diliyorum. Milli iradenin evet yönünde tecelli etmesiyle devlet ve siyaset hayatımızda yeni bir döneme girilmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi 16 Nisan 2017'ye kadar üstüne düşen her görevi harfiyen yerine getirmiş, verdiği demokratik sözün ardında kararlı ve omurgalı şekilde durmuştur. Tüm dünyanın 16 Nisan Referandumuna dikkat kesilip hayır tercihinin öne çıkması için yaptığı baskı, şantaj, dayatma, zorlama ve tehditler Türk milletinin muazzam iradesiyle püskürtülmüştür. Milli güvenliğimizi doğrudan hedef alan mihraklar komplo ve saldırılarını ağırlaştırarak sürdürecektir. Üç kanlı terör örgütü PKK/PYD, FETÖ ve DAEŞ'le içeride ve dışarıda amansız bir mücadele verilmektedir. Bunun yanında devlet ve toplum olarak bünyemizi saran FETÖ mikrobu henüz tamamıyla sökülüp atılamamıştır. Önümüzdeki zor ve hassas dönemde birlik ve dayanışma ruhu içinde hareket edilmesi, herkes için milli bir sorumluluk, hatta zorunluluktur. 16 Nisan Referandumu sonrası siyasi cepheleşmelerin derinleşmesini önlemek, toplumsal huzurun yıkımına yol açacak tutum ve hareketlerden kaçınmak ülkemizin geleceği açısından hayati önem taşımaktadır. Milliyetçi Hareket Partisi herkesin vatan sevgisinden beslenen siyasi sorumluluk duygusu ile davranmasını samimiyetle ümit etmekte ve buna inanmaktadır. Türkiye hepimizindir. Aziz milletimizi aydınlık bir geleceğe taşımak hepimizin ortak görevi olmalıdır. 16 Nisan Referandumunun kampanya döneminde samimiyetle, inançla ve azimle mücadele ederek ülkemiz için ettiğimiz yemininin gereğini yapan, bunun için çalışan tüm dava arkadaşlarımızı kutluyorum" şeklinde konuştu.

(BT-SD-Y)



19.04.2017 13:49:40 TSI

NNNN

