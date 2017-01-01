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BEÜ'den Kutlu Doğum Haftası'na anlamlı katkı

19 Nisan 2017 Çarşamba, 13:44
BEÜ'den Kutlu Doğum Haftası'na anlamlı katkı
BEÜ'den Kutlu Doğum Haftası'na anlamlı katkı

(Fotoğraflı)

Sertaç Özdemir
ZONGULDAK (İHA) - Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınevi'nin 18. yayını olan Çeşitli Yönleriyle Hz. Muhammed kitabı yayımlandı.
Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) bu yıl Kutlu Doğum Haftası etkinliklerine anlamlı bir katkı sundu. Hz. Peygamber'in hayatından örneklerin yer aldığı "Çeşitli Yönleriyle Hz. Muhammed" başlıklı kitap, Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınevi'nin 18. yayını olarak yayımlandı. Hz. Muhammed'in hayatını farklı yönlerden ele alan eser Tefsir, Hadis, Fıkıh ve İslam Tarihi kaynakları esas alınmak suretiyle konuyla ilgili gunumuzdeki çalışmalardan da yararlanılarak bilimsel araştırma yöntemleriyle hazırlandı. Eserde Hz. Peygamber'in hem bir beşer hem de bir peygamber olarak sahip olduğu rahmet, merhamet, hoşgöru, sevgi, hak, adalet, barış, dostluk, kardeşlik gibi erdemlerinden çeşitli konular içerisinde örnekler anlatıldı.
Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer, kitabın yayımlanmasıyla ilgili şunları söyledi: "Hz. Muhammed'in tanınması ve tanıtılmasına yönelik çaba ve gayretlerin, onun insanlığa yol göstericiliğini gunumuze aktararak Kur'ânî ve Nebevî öğretinin bireysel ve sosyal hayatta yaşanan bir değer olarak surdurulmesine katkı sağlayacağını umuyoruz. Tarih boyunca Hz. Muhammed'in, insanlığa tanıtılması gayesiyle dunyanın çok farklı dönmelerinde ve coğrafyalarında ilim insanlarının eserler kaleme alarak bu konuda muazzam bir literatur meydana getirmeleri böyle bir gayretin urunudur. Bu gayretin gunumuzde de kesintiye uğramadan surdurulmesi gerekmektedir. Özellikle gunumuz Batı medeniyetinin insana dair söylemlerinin kısıtlılığı, kısırlığı ve çatışmacı yapısı, modern yaşamın adalet, doğruluk, hakkaniyet, sevgi, merhamet, diğergamlık, dayanışma, dostluk, cömertlik, ihsan gibi değerlerden her geçen gun uzaklaştığı göz önune alındığında bu gayretlerin ne kadar değerli olduğu daha iyi anlaşılmaktadır. Dolayısıyla Hz. Peygamber'in tanıtılması, bu değerlerin Muslumanların yanı sıra tum insanlığa yeniden takdim edilmesi bakımından ayrı bir öneme sahiptir. Bu nedenle Bulent Ecevit Üniversitesi olarak her yıl Peygamberimizin hayatı ile ilgili bir kitap yayınlayarak bu gayretlerin kesintiye uğramadan surdurulmesi bağlamında mutevazı bir katkı sunmak istedik. Bu samimi gayretin bir urunu olan Çeşitli Yönleriyle Hz. Muhammed isimli bu çalışmayı Bulent Ecevit Üniversitesi olarak yayınlamış olmaktan dolayı buyuk mutluluk duyuyorum. İlahiyat Fakultemizin önculuğunde disiplinler arası bir anlayışla hazırlanan Çeşitli Yönleriyle Hz. Muhammed kitabı gibi ilmi çalışmaların, önumuzdeki yıllarda da bir gelenek halinde surdurulmesini temenni ediyorum. Bu vesileyle çalışmaya emeği geçen başta İlahiyat Fakultesi Dekanı Prof. Dr. Yılmaz Yıldırım olmak üzere universitemizin değerli akademisyenlerine teşekkür ediyor, kitabın hayırlara vesile olmasını diliyorum."
(SÖ-SÖ-Y)

19.04.2017 13:52:08 TSI
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