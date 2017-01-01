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SÜ'de mezunlar sergisi sanatseverlerle buluştu



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KONYA (İHA) - Selçuk Üniversitesi (SÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü öğrencilerinin '2015-2016 Mezunlar Sergisi' açıldı. Tezhip, hat, minyatür, çini, kalem işi, halı kilim, eski kumaş desenleri ve cilt eserden oluşan 36 eser sanatseverlerle buluştu.

Fakültenin sergi salonunda gerçekleşen açılışa, SÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Kara, Rektör Yardımcısı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mehmet Okka ve Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Ahmet Dalkıran ve Doç. Dr. Mehmet Lütfi Hidayetoğlu, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Hüseyin Dönmez ve Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Muhammet Ali Cebirbay, Geleneksel Türk Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Zuhal Türktaş, İŞKUR İl Müdürü Emrah Keleş, SÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Hayrettin Hayrullah Sofuoğlu, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Serginin açılışında tanıtım konuşması yapan Geleneksel Türk Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Zuhal Türktaş, her yıl gelenekselleşen serginin 36 eserden oluştuğunu belirterek, "Sergimizde eser çeşitliliğimizin genişlediğini ifade etmek istiyorum. Tezhip, hat, minyatür, çini, kalem işi, halı kilim, eski kumaş desenleri ve bir tane de bölümü temsilen cilt eserimiz bugün sergileniyor. Son dönemlerde özellikle geleneksel sanatlara duyulan ilgilinin hepimiz farkındayız. Bu anlamda bu güzel kalabalığı burada görmek de bizi çok mutlu etti. Bu konuda bizi yalnız bırakmayanlara ve emeği geçen öğrencilerime çok teşekkür ederim" dedi.



"Tüm öğretim üyelerimizin gayretli çalışmalarıyla etkinlikler ve sergiler arka arkaya geliyor"

Açılışta söz alan Rektör Yardımcısı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mehmet Okka ise, diğer bölümler gibi Geleneksel Türk Sanatları Bölümünün de son derece güçlü olduğunu vurgulayarak, "Tüm öğretim üyelerimizin gayretli çalışmalarıyla etkinlikler ve sergiler arka arkaya geliyor. Bundan sonra fakültemizi daha da güçlendirmek ve uluslararasılaşmak adına bu tür faaliyetlerimize daha da önem vereceğiz. Emeği geçen öğrencilerimize ve öğretim üyelerimize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.



"Güzel bir kültür bahşetmek için çalışan herkese çok teşekkür ederim"

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Kara da kendilerinin de bu sanatlarda birer öğrenci olabilmeyi istediklerini dile getirerek, "Güzel bir kültür bahşetmek için çalışan herkese çok teşekkür ederim. Üstad Necip Fazıl Kısakürek, 'Şiir koskoca bir okyanusu bardağa sığdırma sanatıdır' derdi. Sizin de yaptığınız eserlerde koskoca bir dünyayı bir 'Elif'in üzerine yükleyebilme, koskoca bir aleme bir gülün rengini koyabilme kadar önemli olduğunu düşünüyorum. Keşke biz de bu sanatlarda birer öğrenci olabilme, diz çöküp bu konuyu çalışabilme saadetine ve mutluluğuna eriyor olabilseydik. İçerimizdeki var olan kültürün bir sonraki nesle aktarılmasında buradaki arkadaşlarımızın ortaya koydukları eserlerin çok büyük bir ehemmiyeti olduğunu unutmamak lazım. Ben de geleneksel sanatlarımızdaki inceliği, güzelliği ve bu konuyu da sürdürebilme gayretinden dolayı emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Elinize ve yüreğinize sağlık" şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından protokol üyeleri eserleri inceleyerek Doç. Dr. Zuhal Türktaş'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

(BG-FM-Y)



19.04.2017 13:56:50 TSI

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