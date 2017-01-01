19 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

SÜ'de mezunlar sergisi sanatseverlerle buluştu

19 Nisan 2017 Çarşamba, 13:48
SÜ'de mezunlar sergisi sanatseverlerle buluştu
SÜ'de mezunlar sergisi sanatseverlerle buluştu

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Selçuk Üniversitesi (SÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü öğrencilerinin '2015-2016 Mezunlar Sergisi' açıldı. Tezhip, hat, minyatür, çini, kalem işi, halı kilim, eski kumaş desenleri ve cilt eserden oluşan 36 eser sanatseverlerle buluştu.
Fakültenin sergi salonunda gerçekleşen açılışa, SÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Kara, Rektör Yardımcısı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mehmet Okka ve Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Ahmet Dalkıran ve Doç. Dr. Mehmet Lütfi Hidayetoğlu, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Hüseyin Dönmez ve Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Muhammet Ali Cebirbay, Geleneksel Türk Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Zuhal Türktaş, İŞKUR İl Müdürü Emrah Keleş, SÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Hayrettin Hayrullah Sofuoğlu, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Serginin açılışında tanıtım konuşması yapan Geleneksel Türk Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Zuhal Türktaş, her yıl gelenekselleşen serginin 36 eserden oluştuğunu belirterek, "Sergimizde eser çeşitliliğimizin genişlediğini ifade etmek istiyorum. Tezhip, hat, minyatür, çini, kalem işi, halı kilim, eski kumaş desenleri ve bir tane de bölümü temsilen cilt eserimiz bugün sergileniyor. Son dönemlerde özellikle geleneksel sanatlara duyulan ilgilinin hepimiz farkındayız. Bu anlamda bu güzel kalabalığı burada görmek de bizi çok mutlu etti. Bu konuda bizi yalnız bırakmayanlara ve emeği geçen öğrencilerime çok teşekkür ederim" dedi.

"Tüm öğretim üyelerimizin gayretli çalışmalarıyla etkinlikler ve sergiler arka arkaya geliyor"
Açılışta söz alan Rektör Yardımcısı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mehmet Okka ise, diğer bölümler gibi Geleneksel Türk Sanatları Bölümünün de son derece güçlü olduğunu vurgulayarak, "Tüm öğretim üyelerimizin gayretli çalışmalarıyla etkinlikler ve sergiler arka arkaya geliyor. Bundan sonra fakültemizi daha da güçlendirmek ve uluslararasılaşmak adına bu tür faaliyetlerimize daha da önem vereceğiz. Emeği geçen öğrencilerimize ve öğretim üyelerimize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Güzel bir kültür bahşetmek için çalışan herkese çok teşekkür ederim"
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Kara da kendilerinin de bu sanatlarda birer öğrenci olabilmeyi istediklerini dile getirerek, "Güzel bir kültür bahşetmek için çalışan herkese çok teşekkür ederim. Üstad Necip Fazıl Kısakürek, 'Şiir koskoca bir okyanusu bardağa sığdırma sanatıdır' derdi. Sizin de yaptığınız eserlerde koskoca bir dünyayı bir 'Elif'in üzerine yükleyebilme, koskoca bir aleme bir gülün rengini koyabilme kadar önemli olduğunu düşünüyorum. Keşke biz de bu sanatlarda birer öğrenci olabilme, diz çöküp bu konuyu çalışabilme saadetine ve mutluluğuna eriyor olabilseydik. İçerimizdeki var olan kültürün bir sonraki nesle aktarılmasında buradaki arkadaşlarımızın ortaya koydukları eserlerin çok büyük bir ehemmiyeti olduğunu unutmamak lazım. Ben de geleneksel sanatlarımızdaki inceliği, güzelliği ve bu konuyu da sürdürebilme gayretinden dolayı emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Elinize ve yüreğinize sağlık" şeklinde konuştu.
Açılış konuşmalarının ardından protokol üyeleri eserleri inceleyerek Doç. Dr. Zuhal Türktaş'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
(BG-FM-Y)

19.04.2017 13:56:50 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Konya Ticaret Borsası
YEREL

KONYA TİCARET BORSASI
Eski AK Parti Milletvekili Candan, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL

ESKİ AK PARTİ MİLLETVEKİLİ CANDAN, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Tarihi Osmanlı Buğday Pazarı şehre değer katacak
YEREL

TARİHİ OSMANLI BUĞDAY PAZARI ŞEHRE DEĞER KATACAK
Ereğli'de kapalı pazar projesinde sona gelindi
YEREL

EREĞLİ'DE KAPALI PAZAR PROJESİNDE SONA GELİNDİ
Konya savunma sanayi zirvesine hazırlanıyor
YEREL

KONYA SAVUNMA SANAYİ ZİRVESİNE HAZIRLANIYOR
&quot;(Azam PKK'lılardan korktu kaçtı) dedirtmem&quot;
YEREL

"(AZAM PKK'LILARDAN KORKTU KAÇTI) DEDİRTMEM"
Gölde kaçak avcılığa karşı gökyüzünden de denetim önerisi
YEREL

GÖLDE KAÇAK AVCILIĞA KARŞI GÖKYÜZÜNDEN DE DENETİM ÖNERİSİ
Başkan Toru: &quot;Artık hedeflerimize odaklanmalıyız&quot;
YEREL

BAŞKAN TORU: "ARTIK HEDEFLERİMİZE ODAKLANMALIYIZ"
Seydişehir Belediyesi asfalt sezonunu açtı
YEREL

SEYDİŞEHİR BELEDİYESİ ASFALT SEZONUNU AÇTI
Karamercan: &quot;Zorunluluğun kalkması esnafımızı rahatlatır&quot;
YEREL

KARAMERCAN: "ZORUNLULUĞUN KALKMASI ESNAFIMIZI RAHATLATIR"
Başkan Altay'dan yeni evlenen çiftlere hediye
YEREL

BAŞKAN ALTAY'DAN YENİ EVLENEN ÇİFTLERE HEDİYE
Beyşehir'de yolların standardı yükseltiliyor
YEREL

BEYŞEHİR'DE YOLLARIN STANDARDI YÜKSELTİLİYOR
KTO Karatay'dan, Liseler Arası Ödüllü Bilgi Yarışması
YEREL

KTO KARATAY'DAN, LİSELER ARASI ÖDÜLLÜ BİLGİ YARIŞMASI
Konya'daki terör operasyonu
YEREL

KONYA'DAKİ TERÖR OPERASYONU
Tunceli'de polis helikopterinin düşmesi
YEREL

TUNCELİ'DE POLİS HELİKOPTERİNİN DÜŞMESİ
Büyükşehir, Şehir Estetiği Şube Müdürlüğü kurdu
YEREL

BÜYÜKŞEHİR, ŞEHİR ESTETİĞİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KURDU
Başkan Kale'den Cihanbeyli halkına teşekkür
YEREL

BAŞKAN KALE'DEN CİHANBEYLİ HALKINA TEŞEKKÜR
İtimat Bakkaliyesi ile çocuklar doğruluk ve cömertliği öğreniyor
YEREL

İTİMAT BAKKALİYESİ İLE ÇOCUKLAR DOĞRULUK VE CÖMERTLİĞİ ÖĞRENİYOR
Konya merkez ve ilçelerde turizm yatırımları devam ediyor
YEREL

KONYA MERKEZ VE İLÇELERDE TURİZM YATIRIMLARI DEVAM EDİYOR
Konya Ticaret Borsası
YEREL

KONYA TİCARET BORSASI
Prof. Dr. Talal Chatila NEÜ'de panele katıldı
YEREL

PROF. DR. TALAL CHATİLA NEÜ'DE PANELE KATILDI
Başkan Özgüven çalışmaları yerinde inceledi
YEREL

BAŞKAN ÖZGÜVEN ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ
Konya SMMM Odası Başkanı Özselek: &quot;İstikrar ve güven artacak&quot;
YEREL

KONYA SMMM ODASI BAŞKANI ÖZSELEK: "İSTİKRAR VE GÜVEN ARTACAK"
&quot;Özel çocuklar&quot;ın fidanları toprakla buluştu
YEREL

"ÖZEL ÇOCUKLAR"IN FİDANLARI TOPRAKLA BULUŞTU
EN ÇOK OKUNANLAR
Hayatınızı kolaylaştıracak pratik bilgiler...
YAŞAM

BİR MUZ VE YUMURTAYI TOPRAĞA GÖMDÜ, BAKIN NE OLDU?

 1
  • 2 Ünlü şarkıcı makyajsız yakalandı
  • 3 Sokakta böyle gezdi
  • 4 'Yılan Hikayesi'nin Eleni'si şimdi ne yapıyor?