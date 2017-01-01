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Düzce'de üretim sahaları ve depolar denetlendi



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Düzce Orman İşletme Müdürlüğü 2017 üretim programında yer alan Aksu, Samandere ve Asar Orman İşletme Şefliklerindeki üretim bölmeleri Bolu Orman Bölge Müdürlüğü İşletme ve Pazarlama Şube Müdürü Nazif Öztürk tarafından incelendi.

Aksu Orman İşletme Şefliği 71, 72, 73 nolu bölmelerde, Asar Orman İşletme Şefliği 49, 64, 65 nolu bölmelerde ve Samandere Orman İşletme Şefliği 32 nolu bölmede yapılan incelemelere Düzce Orman İşletme Müdürü Selçuk Yıldız ve ilgili Orman İşletme Şefleri de katıldı.

İşletme ve Pazarlama Şube Müdürü Öztürk tarafından yapılan incelemelerde, üretilen odun ürünlerinin, yürürlükteki orman ürünleri ile ilgili standartlara uygun olarak boylanıp boylanmadığı kontrol edildi. Sınıf tomruk üretimini arttırmaya yönelik tedbirler anlatılarak kayın üretiminin vejatasyon mevsimi dışında gerçekleştirilmesinin önemi vurgulandı.

Üretim Bölmelerindeki incelemelerden sonra Düzce Orman İşletme Müdürlüğü Muncurlu ve Beyköy depolarında da kontroller yapıldı. Depo memurlarına bölmelerden gelen orman emvallerinin düzgün sınıflandırılmasının kurum gelirini arttırmada büyük önem taşıdığı belirtildi. Ayrıca depo görevlilerinin uygulamada karşılaştıkları sorunlar dinlenerek çözüm yolları anlatıldı.

(AY)



19.04.2017 13:57:06 TSI

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