SO'da meclis toplantısı yapıldı

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, bu yıl ilk üç ayda ihracat, bildirge veren iş yeri sayısı, istihdam ve elektrik tüketim rakamlarının artış gösterdiğini belirterek, "Gaziantep her koşulda ileriye giden ve başarısının üstüne başarı katan şehirdir" dedi.

Konukoğlu, GSO Meclis Toplantısında yaptığı konuşmasına, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişi öngören Anayasa değişikliği dolayısıyla düzenlenen referandum sonuçlarının ülkemize milletimize hayırlı olmasını dileyerek başladı.

Referandum sürecinde yaşanan tartışmaların hepsinin üstüne sünger çekilerek, elbirliğiyle ülkemizin geleceği için var gücümüzle çalışmak gerektiğini vurgulayan Konukoğlu, "Siyasilere düşen görev de geriye dönük tartışmaları bir tarafa bırakıp, bizlerin önünü açmak olmalıdır. Hepimiz gelecek için birlikte neler yapmamız gerektiğini düşünmeliyiz" dedi. Gaziantep sanayisini 4. sanayi devrimine hazırlamak üzere, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) aracılığında uluslararası danışmanlık şirketi McKinsey ile birlikte "Gaziantep Sanayi Dönüşümü Projesi" çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Konukoğlu, ön fizibilite yapıldığını ve çalışmanın derinleşerek devam edeceğini, bütün sektörlerin gelişimi doğrultusunda yol haritasının çıkarılacağını anlattı.

Konukoğlu, "Dünyanın geleceği üretime dayalı. Ne kadar ileri teknoloji üretimler gerçekleştirebilirsek, o da bu ülkenin bu şehrin önünü açacaktır" sözlerine yer verdi.

Sanayiye Nitelikli Eleman Yetişecek

GSO tarafından, sanayinin nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla Organize Sanayi Bölgesi içinde yaptıkları Mesleki Eğitim Merkezi binasının tamamlandığını bildiren Konukoğlu, bu merkezdeki atölyelerde meslek sahibi olmak isteyenlere eğitimler verilmeye başlandığını söyledi.

Konukoğlu, merkez içerisinde bilgisayarlı eğitim salonlarının yanı sıra Ar-Ge ve inovasyon merkezi, laboratuvarlar, konferans salonu da bulunduğunu belirterek, şunları paylaştı,

"Bu hafta başında eğitimlere başladık. Şu anda kaynakçılık, torna ve frezecilik, inşaat-boyacı, inşaat duvarcı, inşaat sıvacı, temel tesfiyecilik ve mobilya döşemede 20'şer kişi olmak üzere toplam 140 kişi eğitim alıyor. Hepimiz kalifiye eleman bulamıyoruz diye birçok sektörde sıkıntı çektiğimizi her platformda dile getiriyorduk. İlk etapta hazır olan atölyelerimizde eğitimler başladı. Hangi branşta eğitim isterseniz biz hazırız. Bundan sonraki dönemde gerek tekstil, halı gerekse gıdada ve diğer bölümler açtıkça eğitimler verilecek."

Gaziantep Gövdesini Taşın Altına Koyuyor

Gaziantep ekonomisindeki gelişmeleri de değerlendiren GSO Başkanı Konukoğlu, Ocak-Mart 2017 döneminde geçen yılın ilk üç ayına göre yüzde 5,1 oranında artışla 1 milyar 614 milyon 323 bin dolarlık ihracat yaptıklarına ve ihracatın ithalatını karşılama oranının yüzde 142'ye çıktığına işaret etti.

Yılın ilk üç ayında bildirge veren işyeri sayısının yüzde 5,2 ve sigortalı çalışan sayısının yüzde 6,7 oranında artış gösterdiğini,ayrıca toplam sanayi elektrik tüketiminin yüzde 4,9 oranında arttığını bildiren Konukoğlu, "Gaziantep her koşulda her zaman ileriye giden, çalışan, başarısının üstüne başarı katan bir şehir. Devlet ne zaman bir şey istese, değil elini, gövdesini taşın altına koyuyor. Gaziantep'te bu kadar kişiye aş ekmek veren siz sanayicilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Referandum sonuçlarının hayırlı olmasını temenni eden Meclis Başkanı Mustafa Topçuoğlu da "Son yıllarda olağanüstü bir dönem yaşadık, seçimler, darbe girişimi, jeopolitik riskler. Bundan sonraki dönemde gündemimizin ekonomi odaklı olmasını ve yapısal reformların bir an önce hayata geçirilmesini diliyoruz" dedi.

