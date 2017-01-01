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Girişimcilik kurslarına büyük ilgi



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MANİSA (İHA) - Şehzadeler Belediyesi öncülüğünde başlayan girişimcilik kursları Şehzadeler Belediyesi Gençlik Merkezinde devam ediyor. Bugüne kadar açılan 3 kursta 75 girişimci eğitim görürken, yeni açılan 4 ve 5. etap kurslarında da 50 yeni girişimcinin eğitime tabi tutulacağı öğrenildi.

Şehzadeler Belediyesi, KOSGEB ve İş-Kur tarafından ortaklaşa düzenlenen girişimcilik kursları, Şehzadeler Belediyesi Gençlik Merkezinde devam ediyor. Bugüne kadar açılan 3 farklı kursta toplamda 75 girişimcinin eğitim aldığını belirten Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Şehzadeler Belediyesi olarak KOSGEB ve İş-Kur ile ortaklaşa açtığımız girişimcilik kurslarımız devam ediyor. Bugüne kadar açtığımız 3 kursa başvuran 300 girişimcimizden yapılan mülakatlar sonucunda 75 girişimcimiz verilen eğitimlere katılarak girişimcilik belgesi almaya hak kazanmışlardır. Yine bu ay içerisinde açtığımız 4 ve 5. etap kurslarımıza da yoğun bir ilgi oldu. 250'ye yakın başvurunun bulunduğu kurslarımızda da yapılan mülakatlarda 50 girişimcimiz eğitimlere katılma hakkı kazanmıştır. Bu iki kursumuzdan biri 19-22 Nisan diğeri olan 5. etap kursumuz ise 24-27 Nisan tarihleri arasında yapılacaktır. Bu eğitimler neticesinde yine başarılı olan girişimci kardeşlerimiz girişimcilik belgelerini alarak KOSGEB'in verdiği tüm desteklere başvuru yapma hakkını kazanmış olacak." dedi.

(SC-Y)



19.04.2017 13:59:13 TSI

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