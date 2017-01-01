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Tarihi Osmanlı Buğday Pazarı şehre değer katacak



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KONYA (İHA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Mevlana Kültür Vadisi Projesi kapsamında yapımına başlanan Tarihi Osmanlı Buğday Pazarı inşaatındaki çalışmaları yerinde inceledi.

İçinde Tarım Müzesinin de yer alacağı Türkiye'nin örnek projelerinden biri olan Tarihi Osmanlı Buğday Pazarı'nda yoğun bir çalışmanın sürdüğünü belirten Başkan Tahir Akyürek, ilk etapta yaklaşık bin araçlık yeraltı otoparkının tamamlanarak hizmete gireceğini söyledi. Tarihi bölgede 4 yıldır projenin gerçekleştirilmesi için mücadele verdiklerini de ifade eden Başkan Akyürek, "İlgili kurumlarla çalışmalarımızı tamamladık. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Toplamda 50 bin metrekareyi bulan bir alanda üst yapı ile birlikte büyük bir çalışma yürüyor. Proje tamamlandığında Selçuklu mimarisinde 136 dükkan, Tarım Müzesi, kafeterya ve sosyal mekanların olacağı muhteşem bir eseri Konyamıza kazandıracağız. Müteahhit firmamız 24 saat çalışıyor. Otopark girişi 30 günde tamamlandı, yol trafiğe açıldı. Çalışma arkadaşlarımız ve müteahhit firma ile vardığımız mutabakatta, yaklaşık bin araçlık yeraltı otoparkı inşallah 29 Ekim 2017 günü faaliyete geçmiş olacak. Bu bölgenin en büyük ihtiyacı olan otopark sorununu çözmüş olacağız. Aynı zamanda eski matbaacılar bölgesinde de ilave bir otopark çalışmamız olacak. Tarihi Konya Çarşısı Bedesten bölgesindeki bu çalışmalar şehrimize hayırlı olsun" dedi.

(BG-FM-Y)



19.04.2017 13:59:43 TSI

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