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MTA Toplu İş Sözleşmesi'nde 42 maddede anlaşmaya varıldı



(Fotoğraflı)



Sertaç Özdemir

ZONGULDAK (İHA) - Maden Tetkik Arama (MTA) 17. Dönem Toplu İş Sözleşmesi 42 maddede anlaşmaya varıldı.

Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü'ne bağlı işyerlerinde çalışan işçileri ilgilendiren, 01 Ocak 2017 ile 31 Aralık 2018 tarihleri arasını kapsayacak ve Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) ile Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası (Kamu-İş) arasında sürdürülen 17. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerini İkinci oturumu 17 Nisan 2017 tarihinde Ankara'da Kamu-İş

Toplantı Salonu'nda yapıldı.

MTA 17. Dönem TİS ikinci oturumuna; GMİS Genel Merkez Yönetimi, GMİS MTA Şube Yöneticileri, GMİS TİS Komisyonu Üyeleri ile Kamu-İş Uzmanları ve MTA Genel Müdürlüğü TİS Komisyonu üyeleri katıldı.

MTA TİS İkinci oturumunda 39 madde üzerinde anlaşmaya varıldı. Böylece iki oturum sonunda kabul edilen madde sayısı 42 oldu. MTA'da çalışan işçileri ilgilendiren ve 2017 ile 2018 yıllarını kapsayacak 17. Dönem Toplu İş Sözleşmesi 79 maddeden oluşuyor. MTA 17. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine 27 Nisan 2017 tarihinde Ankara'da devam edilecek.

(SÖ-SÖ-Y)



19.04.2017 14:04:17 TSI

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