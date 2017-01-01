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Şanlıurfa'da 456 projenin 104'ü tamamlandı



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ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da İl Koordinasyon Kurulu 2017 yılı ikinci dönem genel değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda 2017 yılı içerisinde hayata geçirilen projeler hakkında bilgi verildi.

Toplantı gündeminde 2017 yılı yatırım programında yer alan, uygulanan ve uygulanacak projelerin dağılımı ve kaynak ayırımı yer aldı. Vali Yardımcısı Ufuk Akıl, toplam proje bedeli ve kurumlara dağılımı hakkındaki konuşmasında, "İlimizde yürütülmekte olan 456 adet projenin toplam bedeli 10 milyar 733 milyon 729 bin 371 Türk Lirasıdır. Proje bedelinin 3 milyar 454 milyon 756 bin 124 lirası harcanmıştır. Dönem sonu itibariyle toplam nakdi gerçekleşme yüzde 31,1'dir. 19 Nisan 2017 tarihi itibariyle toplam 456 adet projeden 104'ü bitirilmiştir. Genel olarak İlimizdeki yatırımlar, tarım, ulaştırma, sağlık, eğitim ve enerji sektöründe yoğunlaşmaktadır" dedi.

Vali Yardımcısı Akıl, proje bedellerinin yüzde 26,3'ünün tarım, yüzde 22,6'sının ulaştırma, yüzde 19,1'inin enerji, yüzde 14,7'sinin sağlık, yüzde 9'unun eğitim ve yüzde 8,3'ünün diğer kamu hizmetleri ve sektörlerine ait olduğunu belirtti.

Tarım, ulaştırma, sağlık ve eğitim sektörleri başta olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlara ait 456 projenin gerçekleşme aşaması hakkında ilgili kurum amirleri tarafından brifing verildi. Şanlıurfa'da toplam 456 adet projenin 56'sı Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş'ye, 66'sı Devlet Su İşleri 15. Bölge Müdürlüğüne, 30'u Karayolları 9. Bölge Müdürlüğüne, 38'i Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine, 12'si TEİAŞ 12. Grup Bölge Müdürlüğüne, 140'ı Milli Eğitim Müdürlüğüne, 32'si Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne, 23'ü Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ve 59 projenin de diğer kurumlara ait olduğu verilen bilgiler arasında yer aldı.

Şanlıurfa Valiliği Konferans Salonunda Vali Yardımcısı Ufuk Akıl başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya kaymakamlar, belediye başkanları ve ilgili kurum amirleri katıldı.

(Şİ-SD-Y)



19.04.2017 14:05:01 TSI

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