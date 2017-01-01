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TTK 27. Dönem TİS'te toplam 61 madde üzerinde anlaşma sağlandı



(Fotoğraflı)



Sertaç Özdemir

ZONGULDAK (İHA) - Türkiye Taş Kömürü Kurumu 27. Dönem Toplu İş Sözleşmesinde 61 madde üzerinde anlaşma sağlandı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) çalışan işçileri ilgilendiren, 01 Ocak 2017 ile 31 Aralık 2018 tarihleri arasını kapsayacak ve Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) ile Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası (Kamu-İş) arasında süren 27. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin üçüncü oturumu 18 Nisan 2017 tarihinde Ankara'da Kamu-İş Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Üçüncü oturuma GMİS Genel Merkez Yönetim Kurulu, GMİS'e bağlı Karadon, Kozlu, Armutçuk, Üzülmez, Amasra, Merkez Servisleri Şubelerinin Başkanları, GMİS'in ve TTK'nın TİS Komisyonu üyeleri ile Kamu-İş Uzmanları katıldı.

Üçüncü oturumda 12 madde üzerinde anlaşma sağlandı.

Daha önce gerçekleştirilen iki oturumda 49 madde üzerinde anlaşmaya varılmıştı. Böylece anlaşma sağlanan madde sayısı 61 oldu.

Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) çalışan yaklaşık 8 bin işçiyi ilgilendiren ve 2017 ile 2018 yıllarını kapsayacak 27. Dönem Toplu İş Sözleşmesi 84 asıl, 2 geçici maddeden oluşuyor. TTK 27. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine 26 Nisan 2017 tarihinde Ankara'da devam edilecek.

(SÖ-SÖ-Y)



19.04.2017 14:08:42 TSI

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