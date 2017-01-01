Seyitgazi Belediye'sinden Seyyid Battal Gazi Külliyesi etrafında çevre düzenleme çalışmaları
(Fotoğraflı)
ESKİŞEHİR (İHA) - Seyitgazi Belediyesi, Seyyid Battal Gazi Külliyesi etrafında çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.
Park ve bahçelerde belli bir program dahilinde çalışma başlatan Seyitgazi Belediyesi, Seyyid Battal Gazi Külliyesi etrafında çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekiplerince çiçek dikimi, çimlendirme, ağaçlandırma, çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları yapılarak külliye etrafının daha güzel ve ferah bir ortama kavuşması sağlanıyor. Daha yeşil bir ilçe için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Seyitgazi Belediyesi ekipleri vatandaşlar tarafından da takdir topluyor.
(İHA-MET-Y)
19.04.2017 14:20:08 TSI
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