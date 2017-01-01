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YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
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Aydın'da yağışlı ve rüzgarlı hava etkili olacak

19 Nisan 2017 Çarşamba, 14:14
Aydın'da yağışlı ve rüzgarlı hava etkili olacak
Aydın'da yağışlı ve rüzgarlı hava etkili olacak

(Fotoğraflı)

Onur Durmuş
AYDIN (İHA) - Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre Aydın'da yarından itibaren serin ve yağışlı hava etkili olacak.
Ege bölgesinde özellikle İzmir, Çanakkale, Balıkesir, Manisa ve Aydın yarın günün ilk saatlerden Orta Avrupa üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisi altına girecek. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada 20 Nisan 2017 tarihinde Çanakkale çevrelerinde başlayacak sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışın gün içerinde tüm bölgede etkili olacağı bildirildi.
Yağışların Cuma günü bölgede sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçeceği, Batı Kıyı kesimlerinde sabah, iç kesimlerde ise akşam saatlerinde etkisini kaybedecek. Cumartesi günü Balıkesir'in, Manisa'nın, İzmir'in ve Aydın'ın doğu ilçelerinin sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı olacağı belirtildi.
Hava sıcaklığı azalacak
Hava sıcaklığının, yarın Çanakkale çevrelerinde 1 ila 3, Cuma günü Ege Bölgesinin batısında 2 ila 4, iç kesimlerde 4 ila 7 C olmak üzere, Cumartesi günü ise bölgenin kuzeyinin 1 ila 3 C azalacağı tahmin ediliyor.
Kuvvetli Lodos'a dikkat
Bugün, Lodos güney ve batı yönlerden orta kuvvette, öğleden sonra kıyılarda kuvvetli esecek. Rüzgarın yarın bölge genelinde aynı yönlerden kuvvetli (40-60km/saat), zaman zaman kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde eseceği belirtilirken vatandaşların yağışlı ve serin havaya karşı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.
(OD-İK)

19.04.2017 14:22:42 TSI
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