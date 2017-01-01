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Vali Çelik, Günyüzü ilçesindeki mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi

- "Vatana ve millete hizmet etmek, birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde yaşamak hepimizin tek gayesidir"



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ESKİŞEHİR (İHA) - Ziyaret ettiği Günyüzü İlçesi'nde mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Vali Çelik, "Vatana ve millete hizmet etmek, birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde yaşamak hepimizin tek gayesidir" dedi.

Vatandaşların yaşadığı yerlerdeki sorunların çözümü noktasında, mahalle muhtarlarının köprü vazifesi gördüğünü dile getiren Vali Çelik, "Fırsat buldukça, ilçe kaymakamlıklarımız tarafından düzenlenen mahalle muhtarları toplantısına katılmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın rahat ve huzurlu bir ortamda yaşamalarını sağlamak için elimizden geleni yapmaya çalışıyor, sorunların çözüme ulaşmasına çaba gösteriyoruz. Vatandaşlarımızın, muhtarlarımız aracılığıyla ilettiği istek ve dileklerini ilgili kurumlara ulaştırıyor, konunun sonuca ulaşmasını takip ediyoruz. Devlet olarak vatandaşlarımızın hizmetlerden en iyi şekilde yararlanmasına özen gösteriyoruz" diye konuştu.

Mahallemizi temsil eden muhtarlarımızı devletin temsilcilisi ve kanunların uygulayıcısı olarak nitelendiren Vali Çelik, "Vatana ve millete hizmet etmek, birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde yaşamak hepimizin tek gayesidir" dedi.

Muhtarlarla yaptığı toplantının ardından Vali Çelik, geçtiğimiz günlerde görevine yeni başlayan Günyüzü Kaymakamı Aydın Göçer'i makamında ziyaret etti. Günyüzü Belediye Başkanı Remzi Arayıt'ı da makamında ziyaret eden Vali Çelik, daha sonra Günyüzü İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevi başındaki personelle bir araya geldi. Komutanlık personeliyle bir süre sohbet eden Vali Çelik, ardından ilçede yapımı tamamlanan spor salonunda incelemeler yaptı. Yaptığı incelemeler ve ziyaretlerden sonra Vali Çelik, ilçeden ayrıldı.

Vali Çelik'e bu ziyaretlerinde; Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Sultan Murat Aydın, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Hüseyin Aksoy, İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Kadri Demirel, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mehmet Salih Söğüt ve diğer ilgililer eşlik etti.

(İHA-MET-Y)



19.04.2017 14:23:34 TSI

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