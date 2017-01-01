Mersinli duayen gazeteci Tankut Tufan vefat etti
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MERSİN (İHA) - Mersin basınının duayen gazetecilerinden Tankut Tufan (77), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Mersin'in uzun soluklu gazetelerinden yerel Sonhaber Gazetesi'nin sahibi Tankut Tufan, bir süredir tedavi gördüğü Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bu sabaha karşı hayatını kaybetti. Uzun yıllar Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı da yapan Tankut Tufan'ın ölümü ailesi ve meslektaşlarını yasa boğdu.
Tufan'ın cenazesinin, yarın öğle namazına müteakip Muğdat Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği bildirildi.
(HSK-Y)
19.04.2017 14:24:56 TSI
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