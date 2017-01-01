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Bilecik'te 15 Temmuz Şehitler Kur'an Kursu açıldı



(Fotoğraflı)



Mehmet Yaşar Beyazıt

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te 4-6 yaş grubuna hitap eden 15 Temmuz Şehitler Kur'an Kursu törenle açıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından başlatılan "Okul Öncesi Din Eğitimi Projesi" çerçevesinde açılan 4-6 yaş 15 Temmuz Şehitler Kur'an Kursu açılışına; İl Müftüsü Necati Akkuş, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti Belediye Meclis üyesi Şadan Turan, İl Müftü Yardımcısı Ahmet Tokgöz, Mihalgazi Cami Dernek Başkanı İsmet Bergel, Kur'an kursunun açıldığı mahallenin muhtarı olan Beşiktaş Mahalle Muhtarı Saffettin Arı, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan İl Müftüsü Necati Akkuş, Kur'an kurslarının önemine değinerek, "15 Temmuz 2016 akşamı yaşadığımız menfur darbe kalkışmasında verdiğimiz onlarca şehidimizin adını yaşatmak ve unutturmamak için bu kursumuzun adını 15 Temmuz Şehitler Kur'an Kursu adını verdik. Bu eğitim yuvasının hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Yüce Mevla'm bu kursta hayırlı evlatlar yetiştirmeyi nasip eylesin" dedi.

Yapılan duaların ardından 15 Temmuz Şehitler Kur'an Kursu sınıfının açılış kurdelesi protokol üyeleri tarafından kesildi.

(MYB-MET-Y)



19.04.2017 14:25:07 TSI

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