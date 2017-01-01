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GMİS yönetim kurulu, "Tüm Halkımızın Başı Sağolsun"



(Fotoğraflı)



Sertaç Özdemir

ZONGULDAK (İHA) - Genel Maden İşçileri Sendikası yönetim kurulu Tunceli Pülümür İlçesinde meydana gelen helikopter kazasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Tunceli Pülümür ilçesinde 18 Nisan 2017 tarihinde meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 1 hakim,1 astsubay, 7 polis ve 3 helikopter personeli ile ilgili Genel Maden İşçileri Sendikası basın açıklaması yaparak başsağlığı diledi.

GMİS Yönetim Kurulu tarafından yapılan açılma şöyle;

"18 Nisan 2017 tarihinde Tunceli'de seçimde görevli 1 hakim, 1 astsubay, 7 polis ve 3 personeli taşıyan Polis Helikopteri Tunceli Pülümür ilçesi kırsalında kötü hava koşulları nedeniyle düşmüştür. Helikopterde bulunan 12 vatandaşımız şehit olmuştur.

Görevleri sırasında yaşanan elim kazada yaşamını yitiren şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin yakınlarına, tüm halkımıza başsağlığı diliyoruz" denildi.

(SÖ-SÖ-Y)4



19.04.2017 14:26:43 TSI

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