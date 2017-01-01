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Divapan 10 yıldır şampiyonlu bırakmıyor



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Divapanspor Masa Tenisi takımı Düzce'de kurumlar arası Masa Tenisi turnuvasında 10 yıldır şampiyonluğu elden bırakmıyor.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Düzce Kurumlar Arası masa tenisi turnuvasında Divapan takımı 10 yıldır olduğu gibi bu yıl da şampiyon oldu ve Düzce'yi Türkiye kurumlar arası turnuvada temsil edecek.

Divapanspor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Zengin, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada "Geçtiğimiz yıl Düzcemizi temsilen Türkiye kurumlar arası turnuvada final oynayarak Türkiye ikinci olan takımımıza bu yıl Mayıs ayında Kıbrıs'ta düzenlenecek turnuvada başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

(AY)



19.04.2017 14:28:14 TSI

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