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YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
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Dünya Hafızları Edremitlilerle buluşuyor

19 Nisan 2017 Çarşamba, 14:29
Dünya Hafızları Edremitlilerle buluşuyor
Dünya Hafızları Edremitlilerle buluşuyor

(Fotoğraflı)

Bekir Terzioğlu
BALIKESİR (İHA) - Edremit Müftülüğü ve Alsancak Camii Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte, ülkemizin seçkin hafızları Edremitlilerle buluşuyor.
Edremit halkının bu geceye davetli olduğunu bildiren Edremit Müftüsü Sait Emin Arvas ve Alsancak Camii Derneği Başkanı Musa Umutlu, "Bu gecede 2015 Kuran-ı Kerim güzel okuma dünya birincisi İstanbul Eminönü Yeni Camii İmam Hatibi Ferruh Muştuer, 2004 Kuran-ı Kerim güzel okuma dünya birincisi İstanbul İstoç Camii İmam Hatibi Mustafa Kızılcaoğlu ve 2014 Kuran-ı Kerim Okuma güzel okuma dünya birincisi Edirne Selimiye Camii İmam Hatibi Alpcan Çelik gibi ünlü hafızlarımızı Edremitliler ile buluşturuyoruz. 20 Nisan 2017 akşamı Saat:20.30'da 75 Yıl İlköğretim Okulu karşısında bulunan Alsancak Camii'ndeki Kuran'ı Kerim ziyafetine tüm halkımızı bekliyoruz" dedi.
(BT)

19.04.2017 14:37:34 TSI
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