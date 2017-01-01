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Stresle baş etmenin yollarını öğrendiler

19 Nisan 2017 Çarşamba, 14:30
Stresle baş etmenin yollarını öğrendiler
Stresle baş etmenin yollarını öğrendiler

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Büyükşehir Belediyesi, MASKİ Genel Müdürlüğü, BESOT, Manulaş ve Spilaş A.Ş. işbirliğinde görevli personellere yönelik 'Zaman ve Stres Yönetimi' adlı seminer düzenlendi. Seminerde, stressiz bir çalışma için yapılması gerekenler anlatıldı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunmak adına işbirliği içerisinde eğitim seminerleri düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi, MASKİ Genel Müdürlüğü, BESOT, Manulaş ve Spilaş A.Ş'de görevli personellere yönelik 'Zaman ve Stres Yönetimi' adlı seminer düzenlendi. Oda ve Dernekler Binası BESOT Konferans Salonu'ndaki eğitime, Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Muzaffer Şaşmaz, şube müdürleri ve çalışanlar katıldı. Seminerin başlangıcında, Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Muzaffer Şaşmaz, "Gerek iş dünyası ve gerek yaşamda sorunlu durumlar ve kişiler ile karşı karşıya kalıyoruz. Böyle durumlarda kontrolü ele alarak, zorluk hallerini kazanç ile sonuçlandırmamızı sağlayacak bilgi ve yöntemleri öğrenmek çok önemlidir. Amacımız çalışanlarımızın iş verimi arttırmak ve yaşam kalitesini yükseltmektir.

"Stres yapacak bir şey yok"
Seminerin konuşmacılığını, Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç Dr. Asena Altın Gülova yaptı. Gülova, stres yönetimi, stresle baş etmenin yolları, bireyin kendini iyi hissetmesi için yapması gerekenler, iş sırasında personelin daha iyi hizmet sunabilmesi adına yapması gereken noktalara değindi. Gülova, "Aslında hiçbir şey insanın kendini kötü hissetmesi için kafaya takılacak kadar kötü değil. İnsan olarak hiçbir şeyi dert etmeyin, işinizde başarılı olmak istiyorsanız, işinizi sevin, kendinizi strese sokacak bazı etmenleri ortadan kaldırın. Mutlu olacağınızı göreceksiniz" diye konuştu.

"İnsana yatırım yapıyoruz"
İnsana yapılan yatırımın mesleki ve bireysel gelişim açısından önemli olduğunu belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Belediyemiz büyük bir camiadır. Bizim için vatandaşlarımıza yönelik yatırımlar nasıl önemliyse, bu hizmetleri gerçekleştiren personelimize yatırım yapmak da aynı şekilde önemlidir. Bu açıdan insana yaptığımız yatırım ile çalışanlarımızın mesleki ve bireysel gelişimini hedefliyoruz" dedi.
(SC-Y)

19.04.2017 14:38:40 TSI
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