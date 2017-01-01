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Afyonkarahisar'da "Şampiyona Engel Yok" projesi devam ediyor

19 Nisan 2017 Çarşamba, 14:35
Afyonkarahisar'da "Şampiyona Engel Yok" projesi devam ediyor
Afyonkarahisar'da "Şampiyona Engel Yok" projesi devam ediyor

(Fotoğraflı)

Gökten Ceylan
AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından hazırlanan "Şampiyona Engel Yok" projesi kapsamında, engelli vatandaşlar takımları olan AFJET Afyonspor'u tribünden desteklemeye başladı.
Proje ile kentteki engelli vatandaşlar AFJET Afyonspor, Adliyespor'u 4-1 kazanarak ligin bitimine 2 hafta Spor Toto 2. Lig'e yükseldiği karşılaşmayı tribünden izleme mutluluğu yaşadı. Engelli vatandaşlar ayrıca verdikleri "şampiyona engel yok" mesajı ile AFJET Afyonspor'lu futbolculara büyük destek oldu. Vali Aziz Yıldırım ve protokol üyelerinin engelli vatandaşlara desteklerinden dolayı teşekkür etti. Maç izlemenin keyifli olduğunu ve güzel bir gün geçirdiklerini belirten engelli vatandaşlar, kendilerine bu olanağı sağlayan başta Valimiz Aziz Yıldırım olmak üzere projede emeği geçen herkese teşekkür etti.
Öte yandan, proje ile ilgili Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise "Engelli bireylerin toplumsal entegrasyonunun geliştirilmesine katkıda bulunmak, onların sosyal yaşamdan soyutlanmadan birlikte aynı ortamlarda yaşayabildiklerini göstermek ve günlük yaşama uyumlarını kolaylaştırmaya çalışmak amacıyla yapılan projenin toplumda olumlu destek bulduğu ve projenin bundan sonraki maçlarda da sürdürülebilir olduğu görüldü" ifadelerine yer verildi.
(GC-

19.04.2017 14:43:55 TSI
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