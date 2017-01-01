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Çan'da Sakal-ı Şerif heyecanı



(Fotoğraflı)



Sevdanur Şahin

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Çan Belediyesi ve Çan Gençlik Derneğinin müşterek olarak organize ettiği 'Peygamberimiz Hz. Muhammed'e Sevgi Programı'na binlerce kişi katıldı.

Çan Belediyesi Düğün Salonunda yoğun katılımla gerçekleştirilen program Çanlılarla buluştu. 'Peygamberimiz Hz. Muhammed'e Sevgi' programına Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu, AK Parti Çan İlçe Başkanı Murat Okan, Belediye Meclis Üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve binlerce Çanlı katıldı.

Saygı duruşuyla ve İstiklal Marşı ve başlayan programda açılış konuşmalarının ardından Türkiye Kuran okuma birincisi ve dünya finalisti Uğur Ayvaz Hoca Kur'an-ı Kerim tilavetiyle izleyenlere eşsiz bir Kur'an ziyafeti sundu.

Çan Gençlik Derneğinden Çanlı gençlerin de yaptığı konuşmalar, okudukları naatlar ve 40 hadis izleyicilerden büyük beğeni topladı. Konuşmaların ardından sahne alan Lapseki İlahi Grubu söyledikleri ezgi ve ilahilerle programa katılanları adeta Asr-ı Saadet yolculuğuna çıkardı. Program sonuna kadar pür dikkat gözlerini sahneden ayıramayan izleyiciler program sonunda Peygamber Efendimizin mübarek Sakal-ı Şerifini ziyaret etti.

Çan Belediyesi ve Çan Gençlik Derneğinin düzenlediği 'Peygamberimiz Hz. Muhammed'e Sevgi Programı' çerçevesinde Çan İlçesine getirilen Sakal-ı Şerif, Çanlı vatandaşların ziyaretine açıldı. Program sonunda Sakal-ı Şerif ziyaretinde adeta izdihamın oldu.

Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu programda yaptığı konuşmada, "Şu salona bakıyorum, burada binlerce kişi görüyorum. Benim binlerce hemşerim, kalbinde gönlünde peygamber aşkı yatan, binlerce kardeşim bugün burada bir kez daha Efendimize olan özlemleriyle, onu dinlemek, onun yeryüzüne teşriflerini yâd etmek için toplanmış. Tüm Çanlılar olarak, hep birlikte bir arada Peygamber Efendimizi yâd edelim, bu manevi atmosferi birlikte yaşayalım diye Çan Gençlik Derneğimizle birlikte bu programı organize ettik. Sizler de teveccüh gösterdiniz ve bu yıl da düzenlenen bu güzel programda yanımızda oldunuz" dedi.

Burada bu salonda, yüreği peygamber aşkıyla dolu binlerce kişi olarak O'nun ümmeti olmaktan şeref duyuyoruz diyen Başkan Kuzu "Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (Sav); merhamet, hoşgörü, ahlak ve şefkati kendi yaşamından insanlığa aktarmış ve her bakımdan mükemmel, örnek bir hayat sürmüştür. İnsana ait değerli her ne varsa ondadır. O; akıllara, kalplere ve ruhlara hitap ederek insanları gönül bağı ile birbirine bağlayandır. O, Muhammed-ül emindir. Emin olunan, güven duyulandır. O, Müminin 'Elinden ve dilinden insanların güvende olduğu kişi' olduğu bizlere tebliğ etmiştir. Bizler inanıyoruz ki; onun, zamanları aşan ebedi mesajı kıyamete kadar devam edecektir" İfadelerini kullandı.

(GD)



19.04.2017 14:52:29 TSI

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