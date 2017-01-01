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Alanya Belediyesi'nden 3 mahalleye çocuk parkı



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Alanya Belediyesi Toslak, Kayabaşı ve Gümüşgöze Mahallelerinde çocuklar için yapılan oyun parklarını hizmete sundu.

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler merkez mahallelerde olduğu gibi, kırsal mahallelerde de çalışmalarını hızla sürdürüyor. Son olarak Toslak, Kayabaşı ve Gümüşgöze Mahallelerinde bulunan park alanlarının çevre düzenlemesi yapılarak çocukların güvenle oynayabilecekleri alanlar oluşturuldu.

Oyun grupları yerleştirilen park alanına vatandaşların oturabileceği banklar da kondu. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Alanya Belediyesi geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın güven ve huzur içinde eğlenebilmesi bizlerin en büyük görevidir. Kırsal mahallelerimizde 2018 yılına kadar parkı olmayan mahallemiz kalmayacak şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 3 Mahallemize yeni park kazandırarak bölgede yaşayan çocuklarımızın hizmetine sunduk" dedi.

(SÇ-SÇ-Y)



19.04.2017 14:59:39 TSI

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