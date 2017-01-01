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YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
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Başkan Yücel Yılmaz'dan minik basketçilere tebrik

19 Nisan 2017 Çarşamba, 14:54
Başkan Yücel Yılmaz'dan minik basketçilere tebrik
Başkan Yücel Yılmaz'dan minik basketçilere tebrik

(Fotoğraflı)

Hüseyin Tokmak
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir U12 Basketbol Ligi'nde mücadele eden Karesisporlu minikler, Türkiye Basketbol 2. Ligi Final Grubunda birinciliğe yükselme mücadelesi veren büyüklerinden bayrağı devralmak için var güçleriyle çalışıyor. Ligde oynadıkları 2 maçı da kazanan minikler, son maçta Körfez Efeler Takımı'nı da 37-24 mağlup ederek galibiyet serisini 3'e çıkardı.
Maçı baştan sona önde götüren minik takım, birinci periyodu 12-8, ikinci periyodu 25-12, üçüncü periyodu 31-17, final periyodunu ise 37-24 kazanarak 3'üncü maçından da galibiyet ile ayrıldı. Karesisporlu minikler bir sonraki maçlarını cuma günü 19:30'da Kurtdereli Spor Salonunda Bandırma Kırmızı ile yapacak.
Karesisporlu minikler oynadıkları basketbol ve gösterdikleri başarılı performans ile büyüklerini aratmazken, ev sahibi Körfez Efeler Takımı ise sergiledikleri misafirperverlik ve centilmence mücadele için salonu dolduran seyircilerden büyük alkış aldı. Minikleri göstermiş oldukları başarılar nedeniyle tebrik eden Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Bir takımın gücü alttan gelen takımlarının gücü ile doğru orantılıdır. Biz bunu çok iyi biliyor ve altyapı takımlarımızı bu yüzden çok önemsiyoruz. Sizleri Karesispor alt yapısından yetişip, Basketbol A takımına yükselmiş olarak görmek bizlerin en büyük mutluluğu olacaktır" dedi.
(HT-MŞ)

19.04.2017 15:03:33 TSI
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