YEREL HABERLER / ADIYAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Toprak'tan taziye mesajı

Başkan Toprak'tan taziye mesajı



(Fotoğraflı)



Hüseyin Türkoğlu

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, Tunceli'de helikopter kazası sonucunda şehit olanlar için taziye mesajı yayımladı.

Başkan Toprak yayımladığı taziye mesajında, "Tunceli'de düşen Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait helikopterde 7 polis memuru, 1 hakim, 1 astsubay ve 3 personelin şehit olduğunu büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Kazada hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, aileleri, tüm sevenleri ve milletimize başsağlığı dilerim" dedi.

(HT-SD-Y)



19.04.2017 15:04:46 TSI

NNNN

