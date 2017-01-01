Başkan Toprak'tan taziye mesajı
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Hüseyin Türkoğlu
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, Tunceli'de helikopter kazası sonucunda şehit olanlar için taziye mesajı yayımladı.
Başkan Toprak yayımladığı taziye mesajında, "Tunceli'de düşen Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait helikopterde 7 polis memuru, 1 hakim, 1 astsubay ve 3 personelin şehit olduğunu büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Kazada hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, aileleri, tüm sevenleri ve milletimize başsağlığı dilerim" dedi.
(HT-SD-Y)
19.04.2017 15:04:46 TSI
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