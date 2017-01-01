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Geleceğin turizmcileri yarıştı



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Turizm Haftası ve Aşçılar Bayramı kutlamaları çerçevesinde turizm öğrencileri yemek, kokteyl ve kat hizmetleri dallarında hünerlerini sergiledi.

Turizm Haftası ve Aşçılar Bayramı kutlamaları Alanya'da devam ediyor. "Ülkelerin saygınlığı, turizmin yaygınlığı ile artar" sloganıyla süren etkinlikler kapsamında Alanya Ümit Altay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde TÜBİTAK 4006 Bilim Sergisi ve öğrenciler arasında yemek, kokteyl ve kat hizmetleri yarışmaları düzenlendi. Alanya Turistik İşletmeciler Deneği (ALTİD) Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sili ve Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er'in katıldığı etkinliklerde Gazipaşa Kemal Akça Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Manavgat Şule-Muzaffer Büyük Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Demirtaş Çok Programlı Anadolu Lisesi, Okurcalar Berat-Hayriye Cömertoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi, Rıfat Azakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile birlikte ev sahibi Ümit Altay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri yer aldı.

(SÇ-SÇ-Y)



19.04.2017 15:04:55 TSI

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